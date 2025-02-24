У білій сукні на одне плече: Памела Андерсон вручила нагороду молодшому братові Маколея Калкіна

Вона продемонструвала елегантність та ніжність на цьому знаменитому заході.
57-річна акторка та модель Памела Андерсон, яка у 90-х прославилася на весь світ завдяки серіалу "Рятувальники Малібу", повернулася у світ кіно та світ шоубізнесу. 2024 року вона знялася у фільмі "Остання танцівниця", який приніс їй багато нагород на різних заходах, а також номінацій.
Наприклад, на церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів Америки (SAG Awards) вона була номінована у категорії "Найкраща жіноча роль", але поступилася нагородою Демі Мур. Також Памела вийшла на сцену, щоб вручити нагороду переможцю у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану", яку отримав Кіран Калкін — брат Маколея Калкіна — зірки фільму "Сам удома".
Для цього заходу акторка обрала вбрання в улюбленому стилі – білу сукню від Dior.
Це була сукня на одне плече і з рукавом-накидкою, яка спадала до підлоги і перетворилася на довгий шлейф.
Також Андерсон зробила елегантну зачіску з голлівудською хвилею і уклала волосся у проділ. На обличчі у неї традиційно не було макіяжу, через що було чітко помытно усе її ластовиння. Завершували вечірній ансамбль прикраси із камінням.
Останнім часом вона дуже полюбила вбрання білого кольору та носить його на модні шоу, презентації та червоні доріжки. У білій сукні зі складками зірка також сяяла на церемонії BAFTA, яка нещодавно відбулася в Лондоні.
Тепер з нетерпінням чекаємо на образ, який акторка обрала для церемонії "Оскар".
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