У білій сукні на одне плече: Памела Андерсон вручила нагороду молодшому братові Маколея Калкіна

Вона продемонструвала елегантність та ніжність на цьому знаменитому заході.

57-річна акторка та модель Памела Андерсон, яка у 90-х прославилася на весь світ завдяки серіалу "Рятувальники Малібу", повернулася у світ кіно та світ шоубізнесу. 2024 року вона знялася у фільмі "Остання танцівниця", який приніс їй багато нагород на різних заходах, а також номінацій.

Наприклад, на церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів Америки (SAG Awards) вона була номінована у категорії "Найкраща жіноча роль", але поступилася нагородою Демі Мур. Також Памела вийшла на сцену, щоб вручити нагороду переможцю у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану", яку отримав Кіран Калкін — брат Маколея Калкіна — зірки фільму "Сам удома".

Памела Андерсон на сцені оголошує переможця / Фото: Associated Press

Памела Андерсон та Кіран Калкін / Фото: Associated Press

Для цього заходу акторка обрала вбрання в улюбленому стилі – білу сукню від Dior.

Памела Андерсон на церемонії Гільдії кіноакторів Америки

Це була сукня на одне плече і з рукавом-накидкою, яка спадала до підлоги і перетворилася на довгий шлейф.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Також Андерсон зробила елегантну зачіску з голлівудською хвилею і уклала волосся у проділ. На обличчі у неї традиційно не було макіяжу, через що було чітко помытно усе її ластовиння. Завершували вечірній ансамбль прикраси із камінням.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Останнім часом вона дуже полюбила вбрання білого кольору та носить його на модні шоу, презентації та червоні доріжки. У білій сукні зі складками зірка також сяяла на церемонії BAFTA, яка нещодавно відбулася в Лондоні.

Тепер з нетерпінням чекаємо на образ, який акторка обрала для церемонії "Оскар".

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