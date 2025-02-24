Наслідує свекруху: Меган Маркл повторила знаменитий лук принцеси Діани

Меган Маркл поділилася у своєму акаунті в Instagram кількома новими сторіз зі свого будинку в Монтесіто. Увагу публіки привернув образ, у якому герцогиня постала перед камерою.

Герцогиня Сассекська знову віддала шану матері принца Гаррі – принцесі Діані – повторивши один із її спортивних образів.

Меган зняла себе на відео прогулюючись своїм садом в Монтесіто у фіолетовому світшоті Northwestern. Світшот, який Меган носить у відео, майже ідентичний світшоту принцеси Діани, який вона регулярно носила на публіці 1996 року — за рік до смерті. Фото принцеси можна подивитися тут.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

"Невелика перерва у роботі, щоб поніжитися на сонечку вихідного дня". На задньому плані було чути, як один із її дітей каже: "Мамо, я можу це зробити, якщо ти хочеш". Потім Меган показала п'ятирічному принцу Арчі або трирічній принцесі Лілібет, як поливати рослини за допомогою шланга.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Меган віддала шану своїй покійній свекрусі принцесі Діані під час свого візиту на Invictus Games 2025, з'явившись на публіці у схожому образі.

Меган Маркл та принцеса Діана / Фото: Getty Images

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