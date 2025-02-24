Наслідує свекруху: Меган Маркл повторила знаменитий лук принцеси Діани

Меган Маркл поділилася у своєму акаунті в Instagram кількома новими сторіз зі свого будинку в Монтесіто. Увагу публіки привернув образ, у якому герцогиня постала перед камерою.
Герцогиня Сассекська знову віддала шану матері принца Гаррі – принцесі Діані – повторивши один із її спортивних образів.
Меган зняла себе на відео прогулюючись своїм садом в Монтесіто у фіолетовому світшоті Northwestern. Світшот, який Меган носить у відео, майже ідентичний світшоту принцеси Діани, який вона регулярно носила на публіці 1996 року — за рік до смерті. Фото принцеси можна подивитися тут.
"Невелика перерва у роботі, щоб поніжитися на сонечку вихідного дня". На задньому плані було чути, як один із її дітей каже: "Мамо, я можу це зробити, якщо ти хочеш". Потім Меган показала п'ятирічному принцу Арчі або трирічній принцесі Лілібет, як поливати рослини за допомогою шланга.
Нагадаємо, нещодавно Меган віддала шану своїй покійній свекрусі принцесі Діані під час свого візиту на Invictus Games 2025, з'явившись на публіці у схожому образі.
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