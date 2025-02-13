Не вперше: Меган Маркл надихнулася образом принцеси Діани

Меган Маркл віддала шану своїй покійній свекрусі принцесі Діані під час свого візиту на Invictus Games 2025, які тривають у Канаді.

Ми побачили декілька образів герцогині Меган під час цієї поїздки, а один з них нагадав нам образ її покійної свекрухи 1984 року.

Діана була в сірому пальті з оксамитовим коміром, розробленим Яном Ван Вельденом, і з бантом, пов'язаним на шиї, коли відвідувала медичний центр у Ліссон-Гроув, 7 березня 1984 року, в Лондоні.

Принцеса Діана, 1984 рік / Фото: Getty Images

Меган у подовженому блейзері від Doen сірого кольору під який одягла синій светр La Ligne NYC, джинси кльош Veronica Beard, взула замшеві ботильйони Stuart Weitzman з'явилася на матчі з баскетболу на візках між збірними США та Нігерії у конференц-центрі Ванку.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Образи Меган та її свекрухи Діани не ідентичні, але кольорова гама схожа. Меган Маркл не вперше з'являється на публіці в схожих образах на ті, в яких свого часу виходила у світ принцеса Діана.

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