У чорній сукні з цікавими рукавами: усміхнена Джуліанна Мур на івенті у Лос-Анджелесі

63-річна акторка знову обрала для свго виходу у світ елегантний чорний колір.

Джуліанна Мур відвідала 15-ту церемонію вручення нагород Governors Awards, яка відублася у The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.

На івенті вона постала у чорній сукні максі з весняно-літньої колекції 2025 бренду Proenza Schouler. Вбрання мало плісування і цікаві рукави, які були пришиті спереду на спідниці.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Аутфіт акторка доповнила парними чорними широкими браслетами з камінням, діамантовими каблучками та екстравагантним кольє з діамантами від Suzanne Belperron.

У Мур було акуратне укладання з рівним проділом і ніжний макіяж.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

На червоній доріжці вона позувала також зі своїми колегами з фільму "Кімната по сусідству" (The Room Next Door) – акторкою Тільдою Свінтон, яка була одягнена у червону сукню, і кінорежисером Педро Альмодоваром, на якому був сірий костюм і чорна водолазка.

Тільда Свінтон, Педро Альмодовар і Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джуліанна Мур на кінофестивалі у Гемптоні постала у чорному вбранні без рукавів.

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