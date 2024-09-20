Симптоми дефіциту вітамінів групи В можуть відрізнятися залежно від того, якого саме вітаміну вам не вистачає. Серед симптомів може бути втома, шкірний висип або сплутаність думок.

Видання healthline.com розповіло про вітаміни групи B — це група з восьми поживних речовин, важливих для підтримки здоров’я клітин і енергії та симптоми, які можуть виникнути при їх нестачі в організмі.

У деяких продуктах міститься багато вітамінів цієї групи, тож збалансоване харчування — ключовий аспект отримання поживних речовин, необхідних вашому організму.

Кому загрожує нестача вітаміну B

У зоні ризику знаходяться літні люди та вагітні. Однак певні захворювання також можуть перешкоджати ефективному засвоєнню вітамінів групи B, збільшуючи ризик їхнього дефіциту.

До подібних захворювань можна віднести:

Діабет I типу;

Целіакія;

Хелікобактерна інфекція;

Хвороба Крона;

Виразковий коліт;

Порушення роботи щитоподібної залози;

Хронічний панкреатит;

Алкогольна залежність.

Вітамін B12

Вітамін B12 (кобаламіном) допомагає регулювати роботу нервової системи та відіграє важливу роль у формуванні еритроцитів.

Дефіцит вітаміну B12 може призвести до мегалобластної анемії — стан при якому кістковий мозок виробляє аномально великі еритроцити, які не функціонують належним чином.

Симптоми дефіциту вітаміну B12:

Втома;

Слабкість;

Втрата апетиту;

Головний біль;

Бліда шкіра;

Тахікардія;

Втрата ваги;

Виразки у ротовій порожнині;

Оніміння та поколювання в руках і ногах (периферична нейропатія);

Задишка;

Проблеми з зором;

Дратівливість

Продукти в яких міститься вітамін B12:

В основному він міститься в м’ясі та молочних продуктах.

Яловича печінка;

Молюски;

М'ясо риби та птиці;

Яйця;

Коров'яче молоко;

Сир;

Харчові дріжджі.

Вітамін B6

Вітамін B6 (піридоксином) допомагає організму у боротьбі з інфекціями, підтримуючи імунну систему.

Симптоми дефіциту вітаміну B6:

Нудота;

Сверблячий висип або тріщини навколо рота;

Шкірний висип або дерматит;

Анемія;

Дратівливість;

Депресія;

Вагітним та жінкам, які годують грудьми потрібен вітамін B6, для нормального розвитку мозку їхніх дітей.

Продукти в яких міститься вітамін B6:

Птиця та риба;

Картопля та інші крохмалисті овочі;

Фрукти, крім цитрусових;

Вітаміни В1 і В2

Вітамін В1 (тіамін) і вітамін В2 (рибофлавін) допомагають перетворювати їжу в енергію. Вітамін B1 має неврологічні переваги, а вітамін B2 допомагає підтримувати ріст, розвиток і функціонування клітин.

Дефіцит цих вітамінів зустрічається рідко. Це пояснюється тим, що люди вживають достатньо продуктів якими вони збагачені, а саме:

Цілозернові продукти;

Хліб, пластівці, макарони та рис;

Свинина;

Риба;

Бобові, особливо чорна квасоля та соя;

Горіхи та насіння;

Яйця;

Нежирне м'ясо;

Нежирне коров'яче молоко;

Зелені овочі, особливо броколі та шпинат;

Однак люди, які зловживають алкоголем, мають вищий ризик розвитку дефіциту вітамінів B1 або B2. Серед симптомів спостерігається сплутаність думок та тріщини у кутках рота.

Вітамін B3

Вітамін B3 (ніацином) допомагає регулювати травлення та апетит і впливає на розвиток клітин.

Симптоми дефіциту вітаміну B3:

Груба шкіра, яка червоніє або коричневіє на сонці;

Яскраво-червоний язик;

Блювота;

Запор або діарея;

Втома;

Агресивна, параноїдальна чи суїцидальна поведінка;

Галюцинації

Продукти в яких міститься вітамін B3:

М'ясо, включаючи птицю, яловичину, свинину та рибу;

Деякі горіхи, бобові та зернові;

Хліб і каші.

Вітамін B9

Вітамін B9 (фолієва кислота) - синтетична форма, яка часто зустрічається у збагачених, оброблених продуктах.

Низький рівень вітаміну В9 може призвести до:

Мегалобластної анемії, яка викликає слабкість;

Втоми;

Проблем з концентрацією;

Дратівливості;

Головного болю;

Тахікардії;

Задишки;

Зміни кольору шкіри, волосся чи нігтів.

Вагітні дефіцитом фолієвої кислоти мають високий ризик народження дитини з проблемами роботи нервової системи. Однак надлишок фолієвої кислоти під час вагітності також може призвести до розвитку неврологічних проблем у дітей.

Продукти в яких міститься вітамін:

Яловича печінка;

Спаржа;

Брюссельська капуста;

Зелені листові овочі, особливо шпинат і гірчиця;

Апельсини та апельсиновий сік;

Квасоля;

Горох.

Як запобігти дефіциту

Найкращий спосіб запобігти дефіциту вітамінів групи В – це добре збалансована дієта, яка включає:

Нежирні білки;

Цільні зерна;

Фрукти та овочі.

Кожен з вітамінів групи B виконує свою унікальну функцію в організмі. Дефіцит кожного з них може викликати різні симптоми. Якщо ви підозрюєте, що маєте такий дефіцит, зверніться до лікаря по консультацію та допомогу.

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