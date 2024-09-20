Симптоми дефіциту вітамінів групи В можуть відрізнятися залежно від того, якого саме вітаміну вам не вистачає. Серед симптомів може бути втома, шкірний висип або сплутаність думок.
Видання healthline.com розповіло про вітаміни групи B — це група з восьми поживних речовин, важливих для підтримки здоров’я клітин і енергії та симптоми, які можуть виникнути при їх нестачі в організмі.
У деяких продуктах міститься багато вітамінів цієї групи, тож збалансоване харчування — ключовий аспект отримання поживних речовин, необхідних вашому організму.
Кому загрожує нестача вітаміну B
У зоні ризику знаходяться літні люди та вагітні. Однак певні захворювання також можуть перешкоджати ефективному засвоєнню вітамінів групи B, збільшуючи ризик їхнього дефіциту.
До подібних захворювань можна віднести:
- Діабет I типу;
- Целіакія;
- Хелікобактерна інфекція;
- Хвороба Крона;
- Виразковий коліт;
- Порушення роботи щитоподібної залози;
- Хронічний панкреатит;
- Алкогольна залежність.
Вітамін B12
Вітамін B12 (кобаламіном) допомагає регулювати роботу нервової системи та відіграє важливу роль у формуванні еритроцитів.
Дефіцит вітаміну B12 може призвести до мегалобластної анемії — стан при якому кістковий мозок виробляє аномально великі еритроцити, які не функціонують належним чином.
Симптоми дефіциту вітаміну B12:
- Втома;
- Слабкість;
- Втрата апетиту;
- Головний біль;
- Бліда шкіра;
- Тахікардія;
- Втрата ваги;
- Виразки у ротовій порожнині;
- Оніміння та поколювання в руках і ногах (периферична нейропатія);
- Задишка;
- Проблеми з зором;
- Дратівливість
Продукти в яких міститься вітамін B12:
В основному він міститься в м’ясі та молочних продуктах.
- Яловича печінка;
- Молюски;
- М'ясо риби та птиці;
- Яйця;
- Коров'яче молоко;
- Сир;
- Харчові дріжджі.
Вітамін B6
Вітамін B6 (піридоксином) допомагає організму у боротьбі з інфекціями, підтримуючи імунну систему.
Симптоми дефіциту вітаміну B6:
- Нудота;
- Сверблячий висип або тріщини навколо рота;
- Шкірний висип або дерматит;
- Анемія;
- Дратівливість;
- Депресія;
Вагітним та жінкам, які годують грудьми потрібен вітамін B6, для нормального розвитку мозку їхніх дітей.
Продукти в яких міститься вітамін B6:
- Птиця та риба;
- Картопля та інші крохмалисті овочі;
- Фрукти, крім цитрусових;
Вітаміни В1 і В2
Вітамін В1 (тіамін) і вітамін В2 (рибофлавін) допомагають перетворювати їжу в енергію. Вітамін B1 має неврологічні переваги, а вітамін B2 допомагає підтримувати ріст, розвиток і функціонування клітин.
Дефіцит цих вітамінів зустрічається рідко. Це пояснюється тим, що люди вживають достатньо продуктів якими вони збагачені, а саме:
- Цілозернові продукти;
- Хліб, пластівці, макарони та рис;
- Свинина;
- Риба;
- Бобові, особливо чорна квасоля та соя;
- Горіхи та насіння;
- Яйця;
- Нежирне м'ясо;
- Нежирне коров'яче молоко;
- Зелені овочі, особливо броколі та шпинат;
Однак люди, які зловживають алкоголем, мають вищий ризик розвитку дефіциту вітамінів B1 або B2. Серед симптомів спостерігається сплутаність думок та тріщини у кутках рота.
Вітамін B3
Вітамін B3 (ніацином) допомагає регулювати травлення та апетит і впливає на розвиток клітин.
Симптоми дефіциту вітаміну B3:
- Груба шкіра, яка червоніє або коричневіє на сонці;
- Яскраво-червоний язик;
- Блювота;
- Запор або діарея;
- Втома;
- Агресивна, параноїдальна чи суїцидальна поведінка;
- Галюцинації
Продукти в яких міститься вітамін B3:
- М'ясо, включаючи птицю, яловичину, свинину та рибу;
- Деякі горіхи, бобові та зернові;
- Хліб і каші.
Вітамін B9
Вітамін B9 (фолієва кислота) - синтетична форма, яка часто зустрічається у збагачених, оброблених продуктах.
Низький рівень вітаміну В9 може призвести до:
- Мегалобластної анемії, яка викликає слабкість;
- Втоми;
- Проблем з концентрацією;
- Дратівливості;
- Головного болю;
- Тахікардії;
- Задишки;
- Зміни кольору шкіри, волосся чи нігтів.
Вагітні дефіцитом фолієвої кислоти мають високий ризик народження дитини з проблемами роботи нервової системи. Однак надлишок фолієвої кислоти під час вагітності також може призвести до розвитку неврологічних проблем у дітей.
Продукти в яких міститься вітамін:
- Яловича печінка;
- Спаржа;
- Брюссельська капуста;
- Зелені листові овочі, особливо шпинат і гірчиця;
- Апельсини та апельсиновий сік;
- Квасоля;
- Горох.
Як запобігти дефіциту
Найкращий спосіб запобігти дефіциту вітамінів групи В – це добре збалансована дієта, яка включає:
- Нежирні білки;
- Цільні зерна;
- Фрукти та овочі.
Кожен з вітамінів групи B виконує свою унікальну функцію в організмі. Дефіцит кожного з них може викликати різні симптоми. Якщо ви підозрюєте, що маєте такий дефіцит, зверніться до лікаря по консультацію та допомогу.
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