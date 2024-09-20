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Симптоми дефіциту вітамінів групи В

Симптоми дефіциту вітамінів групи В

Симптоми дефіциту вітаміну В / Фото: Credits

Симптоми дефіциту вітамінів групи В можуть відрізнятися залежно від того, якого саме вітаміну вам не вистачає. Серед симптомів може бути втома, шкірний висип або сплутаність думок.

Видання healthline.com розповіло про вітаміни групи B — це група з восьми поживних речовин, важливих для підтримки здоров’я клітин і енергії та симптоми, які можуть виникнути при їх нестачі в організмі.

У деяких продуктах міститься багато вітамінів цієї групи, тож збалансоване харчування — ключовий аспект отримання поживних речовин, необхідних вашому організму.

Кому загрожує нестача вітаміну B

У зоні ризику знаходяться літні люди та вагітні. Однак певні захворювання також можуть перешкоджати ефективному засвоєнню вітамінів групи B, збільшуючи ризик їхнього дефіциту. 

До подібних захворювань можна віднести:

  • Діабет I типу;
  • Целіакія;
  • Хелікобактерна інфекція; 
  • Хвороба Крона;
  • Виразковий коліт;
  • Порушення роботи щитоподібної залози;
  • Хронічний панкреатит;
  • Алкогольна залежність.

Вітамін B12

Вітамін B12 (кобаламіном) допомагає регулювати роботу нервової системи та відіграє важливу роль у формуванні еритроцитів.

Дефіцит вітаміну B12 може призвести до мегалобластної анемії — стан при якому кістковий мозок виробляє аномально великі еритроцити, які не функціонують належним чином.

Симптоми дефіциту вітаміну B12:

  • Втома;
  • Слабкість;
  • Втрата апетиту;
  • Головний біль;
  • Бліда шкіра;
  • Тахікардія;
  • Втрата ваги;
  • Виразки у ротовій порожнині; 
  • Оніміння та поколювання в руках і ногах (периферична нейропатія);
  • Задишка;
  • Проблеми з зором;
  • Дратівливість

Продукти в яких міститься вітамін B12:

В основному він міститься в м’ясі та молочних продуктах.

  • Яловича печінка;
  • Молюски;
  • М'ясо риби та птиці;
  • Яйця;
  • Коров'яче молоко;
  • Сир;
  • Харчові дріжджі.

Вітамін B6

Вітамін B6 (піридоксином) допомагає організму у боротьбі з інфекціями, підтримуючи імунну систему.

Симптоми дефіциту вітаміну B6:

  • Нудота;
  • Сверблячий висип або тріщини навколо рота;
  • Шкірний висип або дерматит;
  • Анемія;
  • Дратівливість;
  • Депресія;

Вагітним та жінкам, які годують грудьми потрібен вітамін B6, для нормального розвитку мозку їхніх дітей.

Продукти в яких міститься вітамін B6:

  • Птиця та риба;
  • Картопля та інші крохмалисті овочі;
  • Фрукти, крім цитрусових;

Вітаміни В1 і В2

Вітамін В1 (тіамін) і вітамін В2 (рибофлавін) допомагають перетворювати їжу в енергію. Вітамін B1 має неврологічні переваги, а вітамін B2 допомагає підтримувати ріст, розвиток і функціонування клітин.

Дефіцит цих вітамінів зустрічається рідко. Це пояснюється тим, що люди вживають достатньо продуктів якими вони збагачені, а саме:

  • Цілозернові продукти;
  • Хліб, пластівці, макарони та рис;
  • Свинина;
  • Риба;
  • Бобові, особливо чорна квасоля та соя;
  • Горіхи та насіння;
  • Яйця;
  • Нежирне м'ясо;
  • Нежирне коров'яче молоко;
  • Зелені овочі, особливо броколі та шпинат;

Однак люди, які зловживають алкоголем, мають вищий ризик розвитку дефіциту вітамінів B1 або B2. Серед симптомів спостерігається сплутаність думок та тріщини у кутках рота.

Вітамін B3

Вітамін B3 (ніацином) допомагає регулювати травлення та апетит і впливає на розвиток клітин.

Симптоми дефіциту вітаміну B3:

  • Груба шкіра, яка червоніє або коричневіє на сонці;
  • Яскраво-червоний язик;
  • Блювота;
  • Запор або діарея;
  • Втома;
  • Агресивна, параноїдальна чи суїцидальна поведінка;
  • Галюцинації

Продукти в яких міститься вітамін B3:

  • М'ясо, включаючи птицю, яловичину, свинину та рибу;
  • Деякі горіхи, бобові та зернові;
  • Хліб і каші.

Вітамін B9

Вітамін B9 (фолієва кислота) - синтетична форма, яка часто зустрічається у збагачених, оброблених продуктах.

Низький рівень вітаміну В9 може призвести до:

  • Мегалобластної анемії, яка викликає слабкість;
  • Втоми;
  • Проблем з концентрацією;
  • Дратівливості;
  • Головного болю;
  • Тахікардії;
  • Задишки;
  • Зміни кольору шкіри, волосся чи нігтів.

Вагітні дефіцитом фолієвої кислоти мають високий ризик народження дитини з проблемами роботи нервової системи. Однак надлишок фолієвої кислоти під час вагітності також може призвести до розвитку неврологічних проблем у дітей.

Продукти в яких міститься вітамін:

  • Яловича печінка;
  • Спаржа;
  • Брюссельська капуста;
  • Зелені листові овочі, особливо шпинат і гірчиця;
  • Апельсини та апельсиновий сік;
  • Квасоля;
  • Горох.

Як запобігти дефіциту

Найкращий спосіб запобігти дефіциту вітамінів групи В – це добре збалансована дієта, яка включає:

  • Нежирні білки;
  • Цільні зерна;
  • Фрукти та овочі.

Кожен з вітамінів групи B виконує свою унікальну функцію в організмі. Дефіцит кожного з них може викликати різні симптоми. Якщо ви підозрюєте, що маєте такий дефіцит, зверніться до лікаря по консультацію та допомогу.  

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