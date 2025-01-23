У напівпрозорій сукні і без бюстгальтера: Емма Ернан продемонструвала струнку фігуру під час прогулянки

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці у Західному Голлівуді.

Білявка, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній була чорна обтисла напівпрозора сукня з американською проймою, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Під вбранням не було бюстгальтера, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Лук Емма доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорною стьобаною сумкою від Chanel.

У неї було обємне укладання з локонами, макіяж із шоколадною помадою і білий манікюр. На обличчя вона одягла чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а на зап'ясті красувався браслет від Cartier.

Нагаддаємо, раніше Емма Ернан вийшла на прогулянку у трикотажній обтислій сукні блакитного відтінку з білими смужками.

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