У шубі оверсайз і стильних угах: папараці заскочили Дженніфер Лопес під час шопінгу з донькою

Дженніфер Лопес свої різдвяні канікули проводить разом із сім'єю в Аспені, штат Колорадо. Напередодні свята папараці її заскочили під час шопінгу з рідними, серед яких була її 16-річна донька Емма, яка вважає себе небінарною персоною.

Також там була її матір Гвадалупе Родрігес, сестра Лінда Лопес і її давній менеджер Бенні Медіна, які не потрапили до кадру. Вони ходили по магазинах, щось обговорювали і сміялися.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Для свого виходу артистка обрала бежево-коричневу шубу оверсайз із екохутра, червоно-чорну картату сорочку і сині широкі рвані джинси. Аутфіт Джен доповнила угами рудого кольору на платформах.

Лопес зробила укладання з локонами, макіяж і одягла на обличчя стильні окуляри з помаранчевим склом.

На Еммі була куртка асфальтного відтінку, біле худі, чорний шарф, чорні широкі джинси і кеди.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у срібній сукні зі стразами від The New Arrivals сяяла на церемонії IndieWire Honors 2024 у Лос-Анджелесі.

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