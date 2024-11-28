В оксамитовій мінісукні і лакованих ботфортах: телезірка у пікантному образі прийшла на прем'єру мюзиклу

Лора Вітмор побувала на прем'єрі фільму про Роббі Вільямса.
Ірландська телезірка Лора Вітмор відвідала прем'єрний показ біографічного мюзиклу "Роббі Вільямс: Better Man".
На червоній доріжці вона з'явилася у чорній оксамитовій мінісукні з квадратним вирізом і довгими рукавами.
Із верхнього одягу на ній було чорне пальто з пухнастим коміром і манжетами.
Вбрання Лора скомбінувала з чорними лакованими ботфортами на високих платформах і підборах, а також з різнокольоровою сумкою.
Вітмор розпустила волосся, зробила макіяж з червоною помадою, шию прикрасила золотим ланцюжком з підвіскою у формі рожевого серця, а пальці – золотими каблучками.
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