В оксамитовій мінісукні і лакованих ботфортах: телезірка у пікантному образі прийшла на прем'єру мюзиклу

Лора Вітмор побувала на прем'єрі фільму про Роббі Вільямса.

Ірландська телезірка Лора Вітмор відвідала прем'єрний показ біографічного мюзиклу "Роббі Вільямс: Better Man".

На червоній доріжці вона з'явилася у чорній оксамитовій мінісукні з квадратним вирізом і довгими рукавами.

Лора Вітмор / Фото: Associated Press

Із верхнього одягу на ній було чорне пальто з пухнастим коміром і манжетами.

Лора Вітмор / Фото: Associated Press

Вбрання Лора скомбінувала з чорними лакованими ботфортами на високих платформах і підборах, а також з різнокольоровою сумкою.

Вітмор розпустила волосся, зробила макіяж з червоною помадою, шию прикрасила золотим ланцюжком з підвіскою у формі рожевого серця, а пальці – золотими каблучками.

Лора Вітмор / Фото: Associated Press

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