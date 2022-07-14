Як найпростіше розлучитися або подати на аліменти в Україні?

Кожен має право бути вільним і незалежним. І якщо вже ваші стосунки стали «токсичними», невже не краще їх розірвати та почати усе з чистого листа?

Уявіть, щороку у судах України відбувається більше 100 тисяч розлучень. Така ж кількість справ і по аліментах.

Ще у 2018 році, адвокат із Вінниці, Максим Селезньов вирішив повністю автоматизувати процес підготовки документів для розлучення та запустив онлайн сервіс «Розірвання Шлюбу Онлайн» – https://razvod-online.com.ua

Що важливо:

Послугу надає ліцензоване Адвокатське бюро

Документи на розлучення до суду можна надіслати Укрпоштою

Згода партнера на розлучення НЕ обов’язкова

Ваша участь у судовому засіданні НЕ потрібна

Відтепер отримати позовну заяву про розірвання шлюбу можна за допомогою «Розірвання Шлюбу Онлайн».

Telegram проекта – https://t.me/rozluchennya

І це вже не просто шаблон заяви про розлучення, а повністю сформований пакет документів із усіма необхідними даними.

Користувач отримає не лише позовну заяву про розлучення, а і пакет інших необхідних документів та чек-лист своїх дій.

З 2018 до 2022 рік 6700 громадян скористалось Розірвання шлюбу онлайн та розлучились за допомогою сервісу.

І це без участі адвоката. Та без участі сторін у судових процесах.

Загалом, розлучення відбувається таким чином, заповнюєте свої дані у анкеті на сайті і отримуєте на свій e-mail усі необхідні документи для розлучення, які потім подаєте до суду Укрпоштою.

А ще аналогічний сервіс підготовки документів є і для стягнення аліментів – https://alimenty-online.com.ua