Як найпростіше розлучитися або подати на аліменти в Україні?

Кожен має право бути вільним і незалежним. І якщо вже ваші стосунки стали «токсичними», невже не краще їх розірвати та почати усе з чистого листа?
Уявіть, щороку у судах України відбувається більше 100 тисяч розлучень. Така ж кількість справ і по аліментах.
Ще у 2018 році, адвокат із Вінниці, Максим Селезньов вирішив повністю автоматизувати процес підготовки документів для розлучення та запустив онлайн сервіс «Розірвання Шлюбу Онлайн» – https://razvod-online.com.ua
Що важливо:
- Послугу надає ліцензоване Адвокатське бюро
- Документи на розлучення до суду можна надіслати Укрпоштою
- Згода партнера на розлучення НЕ обов’язкова
- Ваша участь у судовому засіданні НЕ потрібна
Відтепер отримати позовну заяву про розірвання шлюбу можна за допомогою «Розірвання Шлюбу Онлайн».
Telegram проекта – https://t.me/rozluchennya
І це вже не просто шаблон заяви про розлучення, а повністю сформований пакет документів із усіма необхідними даними.
Користувач отримає не лише позовну заяву про розлучення, а і пакет інших необхідних документів та чек-лист своїх дій.
З 2018 до 2022 рік 6700 громадян скористалось Розірвання шлюбу онлайн та розлучились за допомогою сервісу.
І це без участі адвоката. Та без участі сторін у судових процесах.
Загалом, розлучення відбувається таким чином, заповнюєте свої дані у анкеті на сайті і отримуєте на свій e-mail усі необхідні документи для розлучення, які потім подаєте до суду Укрпоштою.
А ще аналогічний сервіс підготовки документів є і для стягнення аліментів – https://alimenty-online.com.ua