На телеканалі 2+2 – прем’єра серіалу "Опер за викликом-6"

9 жовтня о 20:00 на телеканалі 2+2 відбудеться довгоочікувана прем’єра шостого сезону гостросюжетного серіалу "Опер за викликом" про харизматичного й відчайдушного капітана Артема Трофимова. 24-серійний детектив був знятий на замовлення телеканалу 2+2 ще 2021 року.

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У серіалі "Опер за викликом-6" телеглядачі побачать продовження культової історії, в якій головний герой Артем Трофимов разом з командою Департаменту кримінальної розвідки під прикриттям розслідує найзаплутаніші й найсекретніші справи. В нових серіях Трофимов знову опиняється перед вибором – врятувати сестру, уклавши сумнівну угоду з ворогом, чи допомогти ДКР затримати генерала Толстопята, який стоїть за численними злочинами.

"Серіал "Опер за викликом" – власна найуспішніша розробка телеканалу з найбільшою кількістю сезонів та епізодів. Останні півтора року перші чотири сезони були постійно присутні в денному ефірі 2+2 і демонстрували показники, які значно перевищували середню частку каналу, – коментує Сергій Кизима, генеральний продюсер 2+2. – Прем’єру шостого сезону ми планували ще на початку 2022 року, зі зрозумілих причин вона була перенесена, проте весь цей час канал отримував велику кількість звернень глядачів із запитанням, коли вийде продовження детективу. Тож ми розпочали свій осінній телевізійний сезон з показу п’ятої частини серіалу, а вже незабаром глядачі побачать прем’єрні серії “Опера”".

"Опер за викликом-6" / Фото: Credits

"Опер за викликом-6" / Фото: Credits

"Опер за викликом-6" / Фото: Credits

Головну роль у серіалі зіграв Павло Вишняков. Актор родом із Білорусі, проте від 2014 року мешкає та працює в Києві. Від перших днів повномасштабної війни в Україні Вишняков активно займається волонтерством – торік у травні актор заснував благодійний фонд, який допомагає українським військовим, парамедикам і діткам, які постраждали від війни.

"Опер за викликом-6" / Фото: Credits

Також у ролях: Олександр Ігнатуша, Олександр Пожарський, Артем Мартинішин і Марія Пашкурова-Петренко.

Шостий сезон серіалу "Опер за викликом" знімали в Києві 2021 року. Виробництвом детективу на замовлення телеканалу 2+2 займалася продакшн-студія SFERA FILM.

"Опер за викликом-6" / Фото: Credits

"Опер за викликом-6" / Фото: Credits

Режисер: Олександр Ітигілов.

Продюсери: Сергій Кизима, Сергій Карпенко, Дмитро Сафановський, Вадим Червяков.