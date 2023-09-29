На телеканале 2+2 – премьера сериала "Опер за викликом-6"

09 октября в 20:00 на телеканале 2+2 состоится долгожданная премьера шестого сезона остросюжетного сериала «Опер за викликом» о харизматичном и отчаянном капитане Артеме Трофимове. 24-серийный детектив был снят по заказу телеканала 2+2 еще в 2021 году.

Просмотреть анонс можно по ссылке.

В сериале "Опер за викликом-6" телезрители увидят продолжение культовой истории, в которой главный герой Артем Трофимов вместе с командой Департамента уголовной разведки под прикрытием расследует самые запутанные и секретные дела. В новых сериях Трофимов снова оказывается перед выбором – спасти сестру, заключив сомнительное соглашение с врагом, или помочь ОКР задержать стоящего за многочисленными преступлениями генерала Толстопята.

"Сериал "Опер за викликом" – собственная успешная разработка телеканала с наибольшим количеством сезонов и эпизодов. Последние полтора года первые четыре сезона постоянно присутствовали в дневном эфире 2+2 и демонстрировали показатели, значительно превышающие среднюю долю канала, – комментирует Сергей Кизима, генеральный продюсер 2+2 – Премьеру шестого сезона мы планировали еще в начале 2022 года, по понятным причинам она была перенесена, однако все это время канал получал большое количество обращений зрителей с вопросом, когда выйдет продолжение детектива, и мы начали свой осенний телевизионный сезон с показа пятой части сериала, а уже скоро зрители увидят премьерные серии "Опера".

Опер по вызову-6 / Фото: Credits

Опер по вызову-6 / Фото: Credits

Опер по вызову-6 / Фото: Credits

Главную роль в сериале сыграл Павел Вишняков. Актер родом из Беларуси, однако с 2014 года проживает и работает в Киеве. С первых дней полномасштабной войны в Украине Вишняков активно занимается волонтерством – в мае прошлого года актер основал благотворительный фонд, помогающий украинским военным, парамедикам и деткам, пострадавшим от войны.

Опер по вызову-6 / Фото: Credits

Также в ролях Александр Игнатуша, Александр Пожарский, Артем Мартынишин и Мария Пашкурова-Петренко.

Шестой сезон сериала "Опер за викликом" снимали в Киеве в 2021 году. Производством детектива по заказу телеканала 2+2 занималась продакшн-студия SFERA FILM.

Опер по вызову-6 / Фото: Credits

Опер по вызову-6 / Фото: Credits

Режиссер: Александр Итыгилов.

Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков.