Топ модних суконь на весну-літо 2024 (фото)

Сукня – це особлива річ у гардеробі кожної дівчини. З настанням нового сезону варто знати, які моделі суконь будуть у моді цієї весни та літа.

Пропонуємо вам адаптацію статті Digital Fashion Academy, щоб дізнатися про тренди нового сезону.

Прозорі та напівпрозорі тканини

Прозора сукня / Фото: Digital Fashion Academy

Прозорі та напівпрозорі тканини – головний тренд весни-літа 2024. Він підкреслює жіночність і демонструє вашу шкіру. Дизайнери використовують прозорі тканини різними способами, наприклад, накладаючи їх на інші тканини, створюючи ефекти “ку-ку”, а також використовуючи їх для створення повністю прозорих суконь.

Прозорі тканини тріумфально повертаються на подіум, відкриваючи еру ностальгії та нагадуючи про супермоделей початку 90-х.

Мінісукні

Мінісукня / Фото: X (Twitter)

Мінісукні знову в моді на весну-літо 2024. Ця тенденція полягає в тому, щоб продемонструвати свої ноги. Дизайнери створюють мінісукні з найрізноманітніших тканин і фасонів, тому ви можете знайти ту, яка відповідає вашому особистому смаку.

Сукні міді

Сукня міді / Фото: X (Twitter)

Сукні міді – ще один популярний тренд весни-літа 2024. Ця тенденція полягає в пошуку ідеального балансу між комфортом і стилем. Сукні міді універсальні, їх можна одягати як з відкритими, так і з закритими плечима, залежно від нагоди.

Сукні з відкритими плечима

Сукня з відкритими плечима / Фото: X (Twitter)

Сукні з відкритими плечима – романтичний та елегантний тренд весни-літа 2024. Він демонструє ваші плечі та ключиці. Дизайнери створюють сукні з відкритими плечима з різноманітних тканин і фасонів, тож ви можете знайти ту, яка личить саме вам.

Рюші та волани

Сукня з рюшами / X (Twitter)

Рюші й волани – ще один головний тренд весни-літа 2024. Він полягає в тому, щоб додати вашому образу нотки примхливості та романтики. Дизайнери використовують рюші й волани в найрізноманітніших варіантах, наприклад, на рукавах, подолах і ліфах.

Раніше ми писали про сукні, які будуть на піку трендів 2024 року.

Читайте провідні новини дня: