Астронавт вперше візьме в космос вареники – фото

Навесні четверо астронавтів зі США, Індії, Угорщини та Польщі вирушать у космос на кораблі Space X Crew Dragon у межах спільної місії NASA та Європейського космічного агентства – Axiom Mission 4.

Як повідомляє What's The Jam, польський астронавт Славош Узнанскі-Вішнєвскі візьме з собою в космос вареники, що є першим випадком для космічної кухні.

40-річний чоловік зможе насолодитися спеціальним меню, яке було створено зірковим шефкухарем та сімейною компанією в Польщі. Загалом меню складається з чотирьох страв, три з яких розробив відомий шеф-кухар Матеуш Гесслер.

Окрім вареників із начинкою з капусти та грибів, які у Польщі називаються п'єрогі, Славош також запропонує томатний суп з локшиною, тушковане м'ясо лечо з гречкою та десерт з яблучної крихти.

Астронавт візьме в космос польські вареники / Фото: LYOFOOD

Будь-яка їжа, що вивозиться за межі орбіти Землі і аж до Міжнародної космічної станції, повинна бути без крихт, легкою і зберігатися не менше двох років.

Свіжі фрукти та овочі – це розкіш, яка доступна лише тоді, коли прибуває космічний корабель з новими запасами.

Астронавт візьме в космос польські вареники / Фото: LYOFOOD

Славош дуже зрадів, коли почув, що матиме можливість обирати власне бонусне меню. Коли справа дійшла до створення перших партій вареників, вони продовжували лопатися, повідомляє Європейське космічне агентство. Знадобився певний час, щоб освоїти процес сублімаційного сушіння, щоб можна було видалити вологу з тіста. Це тривалий процес, який повністю видаляє воду з продуктів харчування, зберігаючи їхні властивості та структуру на довгі роки.

Славош Узнанскі-Вішнєвскі / Фото: European Space Agency

Перед польотом астронавт Славош взяв участь у декількох дегустаціях. Це допомогло визначити, які страви увійдуть до базового раціону на час місії, яка, як очікується, триватиме до 14 днів.

Нагадаємо, астрономи розгадали таємницю сигналів, що надходили з неба протягом 5 років. Більш заплутаним виявилося те, що сигнал рухався небом.

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