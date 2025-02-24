Астронавт впервые возьмет в космос вареники – фото

Весной четыре астронавта из США, Индии, Венгрии и Польши отправятся в космос на корабле Space X Crew Dragon в рамках совместной миссии NASA и Европейского космического агентства – Axiom Mission 4.

Как сообщает What's The Jam, польский астронавт Славош Узнански-Вишневски возьмет с собой в космос вареники, являющиеся первым случаем для космической кухни.

40-летний мужчина сможет насладиться специальным меню, созданным звездным шеф-поваром и семейной компанией в Польше. В общей сложности меню состоит из четырех блюд, три из которых разработал известный шеф-повар Матеуш Гесслер.

Кроме вареников с начинкой из капусты и грибов, которые в Польше называются пьероги, Славош также предложит томатный суп с лапшой, тушеное мясо лечо с гречкой и десерт из яблочной крошки.

Астронавт возьмет в космос польские вареники / Фото: LYOFOOD

Любая пища, вывозимая за пределы орбиты Земли и вплоть до Международной космической станции, должна быть без крошек, легкой и сохраняться не менее двух лет.

Свежие фрукты и овощи – это роскошь, доступная только тогда, когда прибывает космический корабль с новыми запасами.

Астронавт возьмет в космос польские вареники / Фото: LYOFOOD

Славош очень обрадовался, когда услышал, что получит возможность выбирать собственное бонусное меню. Когда дело дошло до создания первых партий вареников, они продолжали лопаться, сообщает Европейское космическое агентство. Потребовалось определенное время, чтобы освоить процесс сублимационной сушки, чтобы можно было удалить влагу из теста. Это длительный процесс, полностью удаляющий воду из продуктов питания, сохраняя их свойства и структуру на долгие годы.

Славош Узнански-Вишневски / Фото: European Space Agency

Перед полетом астронавт Славош принял участие в нескольких дегустациях. Это помогло определить, какие блюда войдут в базовый рацион на время миссии, которая, как ожидается, продлится до 14 дней.

Напомним, астрономы разгадали тайну поступавших с неба сигналов в течение 5 лет. Более запутанным оказалось то, что сигнал двигался по небу.

Читайте также: