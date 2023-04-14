Історичний політ до Юпітера триватиме цілих 8 років: навіщо це вченим (відео)

Учені сподіваються, що цей космічний апарат надасть багато дуже важливих наукових даних не тільки про Юпітер, а й про його найбільші супутники.

Європейська космічна агенція (ЄКА) запускає місію до Юпітера. Її мета - вивчення супутників найбільшої планети Сонячної системи щодо наявності там умов виникнення життя. Це одна з найамбітніших місій організації.

Про це пише Бі-бі-сі.

Шлях до Юпітера та його супутників займе вісім років. Мета місії ЄКА - встановити, чи існують там умови, необхідні для підтримки життя.

У завдання Juice не входить виявлення життя як такого. Вчені розраховують з його допомогою встановити, чи існують у прихованих під поверхнею океанах умови для зародження та підтримки хоча б найпростіших форм життя.

Це аж ніяк не шалена ідея, вважає професорка Керол Манделл, директорка ЄКА з науки.

"У будь-якому екстремальному середовищі на Землі, чи то висока кислотність, висока радіоактивність, низька температура, висока температура, можна виявити мікроскопічні форми життя в тому чи іншому вигляді, - сказала вона. - Якщо подивитися на жерла вулканів на дні океанів Землі, вони й виглядають як інопланетні світи. Немає причин, через які це мікроскопічне життя не могло б існувати в інших місцях, якщо там є схожі умови. І саме ці умови ми хочемо вивчити за допомогою Juice".

Докторка Керолайн Гарпер, керівниця відділу космічних наук у Космічному агентстві Британії, в інтерв'ю ВВС назвала Juice по-справжньому амбітною місією.

"Радіація Юпітера і відстань до Сонця - два фактори, що ускладнюють завдання, - пояснює вона, - Це найпотужніші наукові прилади, які ми колись відправляли до зовнішньої Сонячної системи, і всі вони повинні впоратися з суворим радіаційним середовищем, коли прибудуть до Юпітера і будуть перебувати далеко від Сонця".

Юпітер розташований на відстані приблизно 715 млн км від Землі, але деяким іншим космічним апаратам знадобилося менше часу, щоб долетіти до цієї планети. Виявляється, на час польоту впливає фактор того, чи пролетить апарат повз Юпітер або вийде на орбіту навколо планети для тривалого перебування.

Нагадаємо, космічний апарат NASA здійснив свій 48-й близький обліт Юпітера і надіслав на Землю нову порцію фотографій планети. Але в NASA заявили, що через технічні проблеми з камерою апарату, йому вдалося зробити всього 44 із запланованих 214 зображень.

Читайте також: