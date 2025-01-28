Китайський чатбот DeepSeek обійшов ChatGPT і вразив світ штучного інтелекту

Застосунок здатний писати код, розв’язувати математичні завдання, аналізувати та навіть жартувати. Поки що він залишається повністю безкоштовним.

Помічник зі штучним інтелектом від китайського стартапу DeepSeek вперше обійшов ChatGPT, і став найпопулярнішою безкоштовною програмою в App Store у США, Великій Британії та Китаї.

Про це повідомляє BBC.

Популярність програми стрімко зросла від моменту її запуску у січні, спричинивши справжній резонанс у Кремнієвій долині. Це підважило поширену на Заході думку про беззаперечне лідерство США в галузі штучного інтелекту.

Застосунок базується на моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. За даними компанії, на його розробку витратили 6 млн дол., тоді як конкуренти спрямовували на такі проєкти мільярди. Однак ця цифра викликає сумніви у частини експертів у галузі ШІ.

Вплив DeepSeek-R1 на ринок штучного інтелекту

Після запуску DeepSeek-R1 у січні компанія заявила, що він виконує завдання на рівні останньої версії ChatGPT від OpenAI. Застосунок здатний писати код, розв’язувати математичні завдання, аналізувати та навіть жартувати.

Крім того, він поки що залишається повністю безкоштовним, що викликає особливе задоволення серед користувачів.

Заява невеликого стартапу про створення потужної моделі штучного інтелекту з мінімальними витратами змусила експертів замислитися, чи справді потрібно інвестувати десятки мільярдів доларів у створення великих кластерів для навчання нейромереж. Financial Times повідомляє, що цей проєкт викликав жваве обговорення в індустрії.

Американський інвестор Марк Андріссен, чий фонд керує активами на понад 40 млрд дол., назвав DeepSeek-R1 "найзначущішим проривом" у своїй кар’єрі.

Успіх DeepSeek також поставив під сумнів ефективність експортних обмежень США щодо передових чипів та ШІ-технологій для Китаю. Через санкції китайські компанії змушені були шукати нові підходи, що призвело до створення моделей ШІ, які споживають менше ресурсів і коштують значно дешевше.

"Здається, Китай не сидів склавши руки, навіть попри запроваджені мита й обмеження на інвестиції в технологічні компанії. Той факт, що вони здатні досягати високих технологій, застав багатьох зненацька", – заявив провідний фахівець одного з найбільших британських банків Barclays Мітула Котечу.

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27 січня акції американських компаній, які займаються розробкою штучного інтелекту, таких як Nvidia, Microsoft і Meta, зазнали зниження. Аналогічна ситуація спостерігалася і в Європі: акції ASML, нідерландського виробника обладнання для створення мікросхем, втратили понад 10% своєї вартості, тоді як акції Siemens Energy, яка спеціалізується на апаратному забезпеченні для ШІ, впали на 21%.

"На дешеву китайську версію не дуже зважали, тому вона застала ринок зненацька. Якщо раптом з'явиться недорога модель ШІ, це викличе побоювання щодо прибутків конкурентів, особливо з огляду на те, скільки вони вже вклали в інфраструктуру ШІ", – пояснив старший ринковий аналітик City Index Фіона Цинкотта.

Консультант із питань технологічного капіталу Вей-Серн Лінг зауважив, що це може "суттєво вплинути на інвестиційну привабливість усього ланцюга постачань ШІ".

Водночас банківський гігант Citi висловлює думку, що, хоча DeepSeek і здатен кинути виклик домінантним позиціям американських компаній, проблеми, з якими стикаються китайські фірми, можуть стати перешкодою для їхнього подальшого розвитку.

"В умовах неминучого посилення обмежень перевагою США є доступ до більш досконалих чипів", – вказують аналітики компанії.

Минулого тижня консорціум американських технологічних компаній разом із іноземними інвесторами оголосив про запуск нового проєкту – The Stargate Project. Вони планують інвестувати 500 млрд дол. у розвиток інфраструктури штучного інтелекту в Техасі.

Хто заснував DeepSeek?

Стартап DeepSeek із Ханчжоу був заснований Лян Веньфеном 2023 року. Він зробив значний прорив у галузі штучного інтелекту. Лян почав скуповувати графічні процесори Nvidia ще до того, як США заборонили їхній експорт до Китаю.

Експерти вважають, що це стало ключовим фактором запуску DeepSeek, адже компанія використовувала ці чипи в комбінації з дешевшими та менш якісними, які ще можна імпортувати.

Нещодавно Лян побував на зустрічі експертів у галузі ШІ разом із прем’єр-міністром Китаю Лі Цянем. Сам засновник DeepSeek зізнається, що був здивований реакцією на попередню версію своєї моделі штучного інтелекту.

"Ми не очікували, що ціноутворення виявиться настільки чутливим питанням. Ми просто йшли своїм шляхом, розраховували витрати і відповідно встановлювали ціни", – сказав Лян.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про створення проєкту Stargate, який забезпечить інвестиції розвиток технологій штучного інтелекту у Сполучених Штатах.