Марс зник із нічного неба: де планета та коли повернеться

Червона планета перестала бути видимою із Землі в суботу, 18 листопада, і тепер ховається за Сонцем. Протягом двох тижнів Марс перебуватиме в такому положенні, а потім знову стане видимим з нашої планети. Ця подія відбувається раз на 2 роки і називається з'єднання Марса і Сонця.

Про це пише Space.

За даними NASA, протягом найближчих двох тижнів Марс буде відокремлений від Сонця трохи менше ніж на один градус, коли він наблизиться до зірки, і планет стане невидимою із Землі. Але потім Червона планета поступово повертатиметься у своє початкове положення на небосхилі.

Під час з'єднання Марса із Сонцем Земля і Червона планета перебуватимуть на відстані приблизно 376 млн км одна від одної. Зазвичай середня відстань між нашими планетами становить 225 млн км. Тобто протягом найближчих тижнів відстань до Марса буде майже в 2,5 рази перевищувати відстань від Землі до Сонця.

Раніше дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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