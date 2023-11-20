Марс исчез с ночного неба: где планета и когда вернется

Красная планета перестала быть видимой с Земли в субботу, 18 ноября, и теперь скрывается за Солнцем. В течение двух недель Марс будет находиться в таком положении, а затем снова станет видимым с нашей планеты. Это событие происходит раз в 2 года и называется соединение Марса и Солнца.

Об этом пишет Space.

По данным NASA, в ближайшие две недели Марс будет отделен от Солнца чуть менее чем на один градус, когда он приблизится к звезде, и планет станет невидимой с Земли. Но потом Красная планета будет постепенно возвращаться в свое первоначальное положение на небосводе.

Во время соединения Марса с Солнцем Земля и Красная планета будут находиться примерно на 376 млн км друг от друга. Обычно среднее расстояние между нашими планетами составляет 225 млн км. То есть в ближайшие недели расстояние до Марса будет почти в 2,5 раза превышать расстояние от Земли до Солнца.

Ранее исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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