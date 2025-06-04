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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Мавпи можуть стати зброєю проти раку — відкриття американських вчених

Американські вчені створили експериментальний білок на основі вірусу герпесу мавп, який посилює дію Т-клітин у боротьбі з раком. Перші результати — обнадійливі.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Мавпи породи Saimiri

Мавпи породи Saimiri. / © Shutterstock

Американські дослідники розробили експериментальний білок на основі вірусу герпесу мавп, який здатен посилити імунну відповідь організму на рак.

Результати дослідження опубліковано в журналі Science Immunology, передає Gizmodo.

Білок походить від вірусу herpesvirus saimiri, що заражає мавп роду Saimiri. Вчені з Університету Мічигану виявили, що цей вірус активує сигнальні шляхи в Т-клітинах — головних клітинах-убивцях імунної системи. Зокрема, вони сконструювали змінену версію білка TIP, який стимулює вироблення білків STAT, відповідальних за тривалість життя та активність Т-клітин.

Під час експериментів на мишах із меланомою та лімфомою Т-клітини, модифіковані за допомогою цього білка, діяли довше та ефективніше. Це призвело до суттєвого зменшення росту пухлин.

“Наші результати показують, що сигнальні шляхи в Т-клітинах можуть бути перебудовані для підтримки їхньої функції в солідних пухлинах”, — зазначають автори.

Білок поки перебуває на ранній стадії досліджень і ще не випробовувався на людях, але вчені вважають, що він може посилити дію сучасних імунотерапій. Підхід відкриває шлях до використання інших вірусів або генетичних конструкцій для програмування імунної системи.

До слова, віруси герпесу вже не вперше розглядаються як засіб боротьби з раком. Наприклад, змінені штами простого герпесу нині тестують для прямого знищення пухлин у людей — з позитивними результатами на ранніх етапах клінічних випробувань.

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