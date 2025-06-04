Мавпи можуть стати зброєю проти раку — відкриття американських вчених

Мавпи породи Saimiri. / © Shutterstock

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Американські дослідники розробили експериментальний білок на основі вірусу герпесу мавп, який здатен посилити імунну відповідь організму на рак.

Результати дослідження опубліковано в журналі Science Immunology, передає Gizmodo.

Білок походить від вірусу herpesvirus saimiri, що заражає мавп роду Saimiri. Вчені з Університету Мічигану виявили, що цей вірус активує сигнальні шляхи в Т-клітинах — головних клітинах-убивцях імунної системи. Зокрема, вони сконструювали змінену версію білка TIP, який стимулює вироблення білків STAT, відповідальних за тривалість життя та активність Т-клітин.

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Під час експериментів на мишах із меланомою та лімфомою Т-клітини, модифіковані за допомогою цього білка, діяли довше та ефективніше. Це призвело до суттєвого зменшення росту пухлин.

“Наші результати показують, що сигнальні шляхи в Т-клітинах можуть бути перебудовані для підтримки їхньої функції в солідних пухлинах”, — зазначають автори.

Білок поки перебуває на ранній стадії досліджень і ще не випробовувався на людях, але вчені вважають, що він може посилити дію сучасних імунотерапій. Підхід відкриває шлях до використання інших вірусів або генетичних конструкцій для програмування імунної системи.

До слова, віруси герпесу вже не вперше розглядаються як засіб боротьби з раком. Наприклад, змінені штами простого герпесу нині тестують для прямого знищення пухлин у людей — з позитивними результатами на ранніх етапах клінічних випробувань.

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