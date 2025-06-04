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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Обезьяны могут стать оружием против рака – открытие американских ученых

Американские ученые создали экспериментальный белок на основе вируса герпеса обезьян, усиливающий действие Т-клеток в борьбе с раком. Первые результаты – обнадеживающие.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Обезьяны породы Saimiri

Обезьяны породы Saimiri. / © Shutterstock

Американские исследователи разработали экспериментальный белок на основе вируса герпеса обезьян, который способен усилить иммунный ответ организма раком.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Immunology, передает Gizmodo.

Белок происходит от вируса herpesvirus saimiri, заражающего обезьян рода Saimiri. Ученые из Университета Мичигана обнаружили, что этот вирус активирует сигнальные пути в Т-клетках – главных клетках-убийцах иммунной системы. В частности, они сконструировали измененную версию TIP-белка, который стимулирует выработку белков STAT, ответственных за продолжительность жизни и активность Т-клеток.

В ходе экспериментов на мышах с меланомой и лимфомой Т-клетки, модифицированные с помощью этого белка, действовали дольше и эффективнее.

"Наши результаты показывают, что сигнальные пути в Т-клетках могут быть перестроены для поддержания их функции в солидных опухолях", - отмечают авторы.

Белок пока находится на ранней стадии исследований и еще не испытывался на людях, но ученые полагают, что он может усилить действие современных иммунотерапий. Подход открывает путь к использованию других вирусов или генетических конструкций для программирования иммунной системы.

К слову, вирусы герпеса уже не в первый раз рассматриваются как средство борьбы с раком. Например, измененные штаммы простого герпеса сейчас тестируют для прямого уничтожения опухолей у людей с положительными результатами на ранних этапах клинических испытаний.

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