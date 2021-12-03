На Великому адронному колайдері вперше виявили нейтрино: що це таке

На Великому адронному колайдері вперше виявили нейтрино: що це таке

Тепер дослідники сподіваються побачити на Великому адронному колайдері взаємодію всіх трьох типів нейтрино.

Науковцям з колаборації FASER вперше вдалося виявити зафіксувати нейтрино на Великому адронному колайдері.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Physical Review D.

Електрично нейтральні частинки нейтрино виробляються різними джерелами енергії, зокрема Сонцем, чи космічним промінням. На Великому адронному колайдері виявити їх не вдавалося.

Далі дослідники сподіваються побачити на Великому адронному колайдері взаємодію всіх трьох типів нейтрино (електронного, мюонного й тау-нейтрино) та їхніх античастинок.

Також очікується, що виявлення нейтрино, народжених безпосередньо на колайдері, допоможе вивчати їхні взаємодії з іншими частинками у діапазонах енергій, доступних виключно таким прискорювачам.

Нейтрино — стабільна, електрично нейтральна елементарна частинка, з масою, значно меншою, ніж в інших відомих елементарних частинок. Вона належить до групи лептонів.

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