Сонячне затемнення 10 червня: онлайн-трансляція

Максимальної фази воно досягне о 14:15.

У четвер, 10 червня, жителі щонайменше 60 країн світу спостерігатимуть сонячне затемнення. Воно буде кільцеподібним і за київським часом його можна буде побачити від 13:26 і до 15:03.

Онлайн-трансляцію унікального явища можна дивитися на ТСН.ua.

Де часткове затемнення можна буде побачити в Україні:

майже у всіх регіонах, крім Криму, частини Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.

Оскільки затемнення буде кільцеподібним, Місяць виявиться занадто малим, щоб повністю закрити собою Сонце. Тому ми зможемо бачити ореол довкола двох об'єктів. Це явище назвали "вогняним кільцем". Наступне таке затемнення відбудеться 21 червня 2039 року.

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