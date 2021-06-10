Солнечное затмение 10 июня: онлайн-трансляция

Максимальной фазы оно достигнет в 14:15.

В четверг, 10 июня, жители по меньшей мере 60 стран мира будут наблюдать солнечное затмение. Оно будет кольцеобразным и по киевскому времени его можно будет увидеть с 13:26 и до 15:03.

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Онлайн-трансляцию уникального явления можно смотреть на ТСН.ua.

Где частичное затмение можно будет увидеть в Украине:

почти во всех регионах, кроме Крыма, части Херсонской, Одесской и Николаевской областей.

Так как затмение будет кольцеобразным, Месяц окажется слишком маленьким, чтобы полностью закрыть собой Солнце. Поэтому мы сможем видеть ореол вокруг двух объектов. Это явление назвали "огненным кольцом". Следующее такое затмение произойдет 21 июня 2039 года.

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