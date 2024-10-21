Тривалі підводні місії: учені створили батарею, яка працює на глибині під тиском

Акумулятор на 46% легшим за звичайні установки.
Учені створили акумулятор, що працює на глибині 6000 м під тиском. Він може забезпечити вдвічі більшу щільність енергії (до 23 кВт*год енергії).
Про це йдеться на сайті компанії Kraken Robotics.
Батарею SeaPower використовуватимуть у великих і надвеликих класах БпЛА. Кожна батарея може забезпечувати до 23 кВт*год енергії. Крім того, батареї можна підключати за допомогою інтелектуальної шини зв'язку компанії для створення батарей живлення потужністю до одного мегавата. Це допомагає виконувати більш тривалі підводні місії.
Також в компанії пояснили, що швидкий зарядний пристрій потужністю 15 КВт може заряджати до дев'яти батарей одночасно, водночас час заряджання для блоку потужністю 23 кВт*год становить чотири години, що значно скорочує час простою пристрою, одночасно підвищуючи ефективність роботи
Компанія працює над енергетичними рішеннями для малих і середніх підводних безпілотників, які будуть готові до виходу на ринок протягом наступних 12 місяців.
Нагадаємо, раніше енергоексперт Святослав Павлюк розповів, як підготуватись до зими в умовах війни.
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