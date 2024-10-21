Тривалі підводні місії: учені створили батарею, яка працює на глибині під тиском

Учені створили акумулятор, що працює на глибині 6000 м під тиском. Він може забезпечити вдвічі більшу щільність енергії (до 23 кВт*год енергії).

Про це йдеться на сайті компанії Kraken Robotics.

Батарею SeaPower використовуватимуть у великих і надвеликих класах БпЛА. Кожна батарея може забезпечувати до 23 кВт*год енергії. Крім того, батареї можна підключати за допомогою інтелектуальної шини зв'язку компанії для створення батарей живлення потужністю до одного мегавата. Це допомагає виконувати більш тривалі підводні місії.

Батарея Kraken Robotics Фото: Kraken Robotics

Також в компанії пояснили, що швидкий зарядний пристрій потужністю 15 КВт може заряджати до дев'яти батарей одночасно, водночас час заряджання для блоку потужністю 23 кВт*год становить чотири години, що значно скорочує час простою пристрою, одночасно підвищуючи ефективність роботи

Компанія працює над енергетичними рішеннями для малих і середніх підводних безпілотників, які будуть готові до виходу на ринок протягом наступних 12 місяців.

Нагадаємо, раніше енергоексперт Святослав Павлюк розповів, як підготуватись до зими в умовах війни.

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