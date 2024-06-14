У нашого Всесвіту є двійник, де час тече в зворотний бік - вчені

Наш Всесвіт може бути лише "дзеркальним відображенням" паралельного світу, що створений з антиматерії.

Робоча модель, яка пояснює Всесвіт навколо нас, складається з чотирьох компонентів: звичайної матерії, холодної темної матерії (CDM) і космологічної постійної, виведеної Альбертом Ейнштейном 1917 року. Останній "інгредієнт" безпосередньо пов'язаний із темною енергією.

Про це пише Futurism.

Стандартна космологічна модель допомогла пояснити, як темна енергія змушує наш Всесвіт розширюватися з постійно зростаючою швидкістю. Попри те, що ця модель була створена кілька десятиліть тому, в ній все ще залишаються загадки.

По-перше, ми все ще не змогли спостерігати темну матерію безпосередньо. Точна природа темної енергії, яка нібито становить 68% Всесвіту, також залишається спірною.

Аспірант з Індійського технологічного інституту Гандінагара Наман Кумар запропонував нову модель, яка витончено обходить спірні моменти, виключаючи з рівняння темну енергію.

"Але за все доводиться платити. Для того, щоб теорія спрацювала, нам буде потрібен анти-всесвіт-партнер, де потік часу буде протилежно пов'язаний з нашим Всесвітом", — вважає він.

Відповідно до нової моделі, в момент Великого вибуху утворилося два "симетричні" всесвіти. В одному - там, де живемо ми, - час потік звичним нам чином, а інший - дзеркальний - став із такою ж швидкістю віддалятися в минуле.

Відповідно до прийнятої на сьогоднішній день теорії, весь наш Всесвіт - простір, час і маса/енергія - з'явився в результаті Великого вибуху, і відтоді, ось уже майже 14 млрд років тому, розширюється й охолоджується. З елементарних частинок поступово утворилися атоми, а вже з них – вся відома речовина, включаючи зірки і нас самих.

Кумар далеко не перший, хто припускає, що у нашого Всесвіту є дзеркальний двійник, де час тече назад. Ще в лютому інша команда вчених припустила, що темна матерія, на яку припадає 27% Всесвіту, перебуває в дзеркальному Всесвіті, в якому атоми ніколи не формувалися.

Нагадаємо, в журналі The Astrophysical Journal було опубліковане дослідження Університету Оттави, яке кидає виклик тій моделі Всесвіту, яку ми знаємо, вказуючи, що в ній, насправді, немає місця темній матерії.

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