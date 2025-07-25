«Вихрова» система з трьох зірок / © NASA

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Перед тим, як «вибухнути», наймасивніші зорі Всесвіту проходять унікальну фазу, відому як зоря Вольфа-Рає. Під час цього етапу, що триває лише кілька тисячоліть, світила скидають свої зовнішні водневі шари, оголюючи важкі ядра. Потім вони вибухають, розсіюючи свою матерію по всьому космосу.

Про це повідомляє Phys.org.

Десять років тому астрономи отримали зображення незвичайної вихрової туманності, розташованої за 7 тисяч світлових років від Землі. Її форма нагадувала змію, що поїдає власний хвіст, тому її назвали Апепом — на честь єгипетського бога руйнування. Тоді вважалося, що Апеп є подвійною зоряною системою.

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Однак нові знімки, зроблені космічним телескопом JWST, принесли сюрприз. Виявилося, що Апеп складається не з двох, а з трьох зірок. Дві з них перебувають на стадії Вольфа-Рає, а третій компонент системи — надгігант.

Котушки Апепа, зняті Дуже великим телескопом Європейської космічної обсерваторії / Авторство: ESO/Callingham / © ESO

Зорі Вольфа-Рає утворюють вітри майже однакової сили, що впливає на структуру туманності. Пил розподілений дуже широко та «обгорнутий» навколо них у формі рукава. Зображення JWST також виявили ще три раніше невідомі пилові оболонки навколо Апепа. Кожна з них холодніша і тьмяніша за попередню та розташована на ідеально рівній відстані.

За словами вчених, коли сильні пориви вітру від зірки Вольфа-Рає стикаються зі слабшим вітром їхнього компаньйона, вони стискають один одного. У центрі цієї «космічної бурі» утворюється щільне прохолодне середовище. Саме тут багаті на вуглець вітри можуть конденсуватися в пил.

Найбільш ранній вуглецевий пил у космосі — перший матеріал, з якого складаються наші тіла, — був створений саме таким чином. Вивчення систем, подібних до Апепа, надає нам безцінну інформацію про те, як з’явилася Земля і виникло життя на нашій планеті. Це відкриття не лише розкриває таємниці формування зірок, а й дає нові ключі до розуміння космічних витоків всього живого.

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Нагадаємо, астрономи відкрили нову планету, схожу на Землю, з дуже коротким орбітальним періодом — лише 5,5 години. Планета TOI-2431 b, виявлена космічним телескопом TESS, обертається навколо зірки класу К, розташованої всього за 117 світлових років від Землі.