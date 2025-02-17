Вчені пропонують підірвати 1600 термоядерних бомб для порятунку людства

На думку науковців, це допоможе прискорити природний процес видалення вуглекислого газу з атмосфери.

Глобальне потепління є однією з найсерйозніших проблем, що стоять перед людством.

Вчені пропонують різні методи боротьби з цією проблемою, і деякі з них можуть здатися досить радикальними. Нещодавно дослідники з Рочестерського технологічного інституту запропонували свій варіант вирішення проблеми – підірвати понад 1600 термоядерних бомб під водою, пише T4.

На думку науковців, це допоможе прискорити природний процес видалення вуглекислого газу з атмосфери. Вони стверджують, що термоядерні вибухи можуть сприяти швидкому руйнуванню силікатних порід, таких як базальт, що сприяє зв’язуванню вуглекислого газу та його видаленню з атмосфери.

Звичайно, ідея використання термоядерної зброї для боротьби зі зміною клімату викликає багато запитань та побоювань. Проте вчені запевняють, що їхній метод буде безпечним та ефективним. Вони пропонують розмістити заряди на глибині 4 км під водою та 8 км під морським дном. Тиск води має поглинути ударну хвилю, а потужність вибухів забезпечить швидке руйнування порід. Водночас, за словами дослідників, рівень радіації буде мінімальним, а екосистема океану майже не постраждає.

Очікується, що ефект від такої кількості вибухів буде еквівалентним видаленню 30-річного обсягу викидів CO2. Вчені вважають, що це необхідно для запобігання катастрофічним наслідкам глобального потепління, таким як закислення океанів та загибель коралових рифів.

Проте, незважаючи на запевнення вчених, питання безпеки використання термоядерних вибухів у таких масштабах залишається відкритим і потребує додаткового вивчення.

Результати цього дослідження були опубліковані в бібліотеці препринтів arXiv.

Нагадаємо, вчені попередили про нову небезпеку: Антарктида може перетворитися на "вогняну землю".

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