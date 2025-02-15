Вчені знайшли колаген у кістках динозавра: цікаве відкриття

Нове дослідження спростувало усталене уявлення, що скам'яніння знищує органічні молекули. Виявилось, що мезозойські скам'янілості, включаючи кістки динозаврів, містять збережені органічні матеріали.

Про це повідомляє видання ACS Publications.

Нові аналітичні методи дозволили виявити залишки колагену в стегновій кістці едмонтозавра, що є важливим доказом у розв'язанні давньої суперечки, що триває вже понад три десятиліття.

Використання кількох аналітичних методів, таких як секвенування білків, дозволило виявити колаген у крижевій скам'янілості едмонтозавра, що надає унікальну можливість для найсучасніших досліджень.

Професор Стів Тейлор із Ліверпульського університету заявив, що нове дослідження безсумнівно підтверджує наявність органічних молекул, таких як колаген, у деяких скам'янілостях, спростовуючи гіпотезу про забруднення.

Він зазначив, що нове дослідження вказує на необхідність перегляду мікроскопічних зображень викопних кісток, зібраних протягом десятиліть. Це може допомогти виявити неушкоджені ділянки колагену та відкриє нові можливості для вивчення білків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені стверджують, що Біблія не є твором одного автора, а має складну історію створення. Вона складається з численних текстів, що виникали в різні періоди часу і відображають різноманітні історичні контексти.

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