Земля підвищує свої вібрації: що буде з людством

17 липня 2023 року очікується резонансне підвищення вібрацій нашої планети. Це явище привернуло увагу вчених ще з 2000 року, коли з 7,83 Гц частота коливань стрімко почала збільшуватися. 17 червня 2023 року вона сягнула позначки 190 Гц. Це означає, що наша Земля знаходиться у процесі глобальних змін – про це свідчить стрімке підвищення частоти Шумана, що зветься пульсом чи серцебиттям Землі. Як це впливатиме на кожного з нас – читайте далі.

Що таке частота Шумана

Резонанс Шумана – це низькочастотні хвилі, які виробляються навколо Землі і дорівнюють 7,83 Гц. Хвилі утворюються завдяки ударам 50-ти блискавок, які вдаряють щомиті із космосу в іоносферу. Це відкриття зробив ще у 1958 році німецький фізик Вінфрід Отто Шуман. Низькочастотні коливання поширюються між земною поверхнею та іоносферою і невловимі для людського вуха. Стрімко збільшуватися частота коливань почала від початку 2000 року, хоча до того століттями позначка становила 7,83 Гц.

Вплив низькочастотних хвиль на роботу організму та мозку людини

В процесі вивчення дослідники виявили також декілька видів низькочастотних хвиль при роботі головного мозку людини: альфа-, бета-, тета- і дельта-хвилі. Вченими доведено, що альфа- та тета-хвилі можуть синхронізуватися із частотою Шумана, тобто вібраціями нашої планети. Людина в такому стані має надзвичайні здібності і здатна сама себе повністю зцілювати від будь-яких хвороб: відбувається ліквідація хворих клітин та генерація нових.

Взаємозв’язок між енергетикою планети та людини

Якщо хвилі Шумана, синхронізуються з енергетикою людини, то не тільки планета, але й людина впливає на неї, робить свій внесок у її стан. Український вчений Володимир Вернадський вважав, що люди мають спільне енергетичне поле, підтверджуючи теорію К. Юнга про колективне несвідоме.

Вчені вже давно навчилися вимірювати вібрації людини, які залежать від того, що вона відчуває, які у неї думки. Чим людина щасливіша, тим вищі її енергетичні ритми і гармонійніший зв’язок із Землею. Наприклад:

1) під час страху, агресії чи образи коливання падають до 3,3 Гц;

2) у стані подяки підвищуються до 45 Гц, серцевої вдячності до +140 Гц;

3) при відчутті єднання – 140 Гц;

4) найвищу позначку має почуття любові – від 50 до +200 Гц.

Дослідження та прогнози вчених

Канадський професор психології Майкл Персінджер довів, що людям уникнути впливу вібрацій землі неможливо, хіба що побудувати сталевий підземний бункер. Тобто людина взаємопов’язана із Землею, і підвищення вібрацій планети прямо впливає на її фізичний та психологічний стан. Прогнозовано, що під час взаємодії з цими частотами людський організм зцілюватиметься, гармонія з природним середовищем дасть людині можливість запобігти розвитку серйозних захворювань.

Зцілення та поліпшення загального стану - це не єдиний вплив вібрацій Землі на організм. У результаті збігу частот роботи мозку з частотою резонансу Шумана, людина наділяється додатковими здібностями. Люди під впливом цих частот мають кращі фізичні та психологічні показники: швидше засвоюють нову інформацію, поліпшується робота мозку та пам’яті, більш врівноважені та стійкі під час серйозних навантажень, в рази продуктивніші.

Що говорять психологи про підвищення вібрацій Землі

Психологи передбачають, що відтепер рівень вібраційної частоти нашої планети тільки підвищуватиметься. Тому свідомість та енергетика людства постійно зазнаватиме змін, перебуваючи в процесах трансформації. Людина вже фізично не зможе залишатися на низьких вібраціях, постійно перебуваючи в станах стресу, тривоги чи злості. Прогнозується, що низькі вібрації завдаватимуть фізичного болю людині, щоб вона ставала свідомішою та добрішою.

З 17 червня 2023 року людство перебуває в процесі підйому, а це, насамперед, колосальне навантаження для організму. Тому психологи радять якомога частіше перебувати у стані «тут і зараз», не перейматися минулим, а жити тим, що є сьогодні і дбати про своє завтра. Тоді людина зможе швидше адаптуватися до нових вібрацій Землі, почуватиметься здоровішою та щасливішою.

Як застосувати ритми Шумана собі на користь

Вчені та психологи дають поради, як синхронізуватися з підвищеними вібраціями Землі, щоб адаптуватися до нових умов життя на планеті та покращити своє фізичне і психологічне самопочуття.

Старатися кожного дня гуляти на свіжому повітрі. Прогулянки в парку, в лісі, на березі моря дають змогу налаштуватися на гармонію з природою. Це допоможе розслабитися, відключитися від буденних справ і відновити природні вібрації тіла.

Дивитися на зірки. Зоряне безмежне небо заспокоює та гармонізує із всесвітом.

Частіше робити медитації та слухати звуки на частоті Шумана. Зараз в інтернеті можна знайти купу різних музичних каналів, де є записи звуків із частотою 7,83 Гц.

Намагатися якомога більше перебувати у стані спокою, любові та вдячності, що позитивно впливатиме на загальний стан організму та навколишнє середовище.

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