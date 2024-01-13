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14 січня — яке церковне свято, чому не можна лінуватися і стригти волосся

14 січня — яке церковне свято, чому не можна лінуватися і стригти волосся

Церковне свято 14 січня / Фото: Pexels

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 січня, в православному календарі день пам’яті святої рівноапостольної Ніни. Свята рівноапостольна Ніна була просвітителькою Грузії, яка народилася близько 280 року в Каппадокії. Вона від дитинства любила Бога і молилася Пресвятій Богородиці, щоб допомогти їй проповідувати Євангеліє в Іверії (сучасна Грузія). Уві сні вона отримала хрест, сплетений з виноградної лози, і благословення від Богоматері. За легендою, вона також знайшла хітон Господа Ісуса Христа, який був збережений в місті Мцхеті. Вона здійснила багато чудес і цілень, і перетворила багатьох язичників на християн. Вона померла 335 року в Бодбе, де був збудований монастир на її честь. Свята Ніна вважається однією з найпочесніших святих в Грузії.

Прикмети 14 січня

Народні прикмети 14 січня / © Pexels
Народні прикмети 14 січня / Фото: Pexels
  • З самого ранку розкричалися ворони — скоро розпочнеться заметіль.
  • На дерева випав іній до потепління.
  • На небі пливуть білі хмарини — скоро вдарять сильні морози.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не лінуватися, навпаки бралися за будь-яку роботу, адже вірили, що зусилля точно принесуть успіх. Також заборонялося стригти волосся. Існувало повір'я, що разом з ним можна зістригти щастя.

Що можна робити завтра

За повір'ями коров'яче молоко цього дня відрізнялося лікувальними властивостями, тому його використовували для приготування різноманітних страв. Також обов'язково прибирали в коровнику.

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