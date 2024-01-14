Росія все частіше використовує хімічну зброю в Україні - ISW

Повідомляється, що російські війська все частіше використовують хімічну зброю в Україні, порушуючи Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.

Про це повідомляє Інститут дослідження війни ISW.

Генштаб України повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська застосовували хімічну зброю 626 разів, у 2024 році – щонайменше 51 раз.

У Генштабі України повідомили, що російські війська наразі запускають хімічну зброю по українських позиціях до 10 разів на день і що російські війська зазвичай використовують безпілотники для скидання гранат К-51, сповнених дратівливим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу. використовувався для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент боротьби з масовими заворушеннями [RCA]), на українських позиціях.

У Генштабі України повідомили, що 14 грудня 2023 року російські війська застосували проти українських позицій спеціальну газову гранату нового зразка, що містить газ CS.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що окупанти 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, очевидно, використовують хімічну зброю проти українських військових. Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.

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