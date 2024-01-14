Россия все чаще использует химическое оружие в Украине — ISW

Сообщается, что российские войска все чаще используют химическое оружие в Украине, нарушая Конвенцию о запрете химического оружия, участником которой является Россия.

Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.

Генштаб Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российские войска применяли химическое оружие 626 раз, в 2024 году – не менее 51 раз.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска сейчас запускают химическое оружие по украинским позициям до 10 раз в день и что российские войска обычно используют беспилотники для сброса гранат К-51, наполненных раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа. использовался для борьбы с массовыми беспорядками (также известный как агент борьбы с массовыми беспорядками [RCA]), на украинских позициях.

В Генштабе Украины сообщили, что 14 декабря 2023 года российские войска применили против украинских позиций специальную газовую гранату нового образца, содержащего газ CS.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что кафиры 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России, очевидно, используют химическое оружие против украинских военных. Это нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является РФ.

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