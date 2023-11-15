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Россияне используют против ВСУ химоружие на двух горячих направлениях фронта - DeepState

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Россияне используют против ВСУ химоружие на двух горячих направлениях фронта - DeepState

Химическое оружие / Фото: pixabay.com

Скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого в запасах у них немало, предполагают аналитики.

Россияне используют химическое оружие на Сватовском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

По их предположению, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого в запасах у них немало. Аналитики отмечают, что это вещество россияне неоднократно используют против украинских военных.

"На Сватовском отрезке продолжаются столкновения у Лимана Первого, Синьковки и Первомайского. В местах основных ударов кацапы имеют значительное преимущество в живой силе, за счет этого ежедневно враг может продвигаться к 1-2 позиции. На Бахмутском — враг продолжает активно действовать возле Ягодного и Клищьевки". Бои продолжаются", — говорится в сообщении.

Что такое хлорпикрин

Ранее оккупанты применяли хлорпикрин против ВСУ под Херсоном. Тогда боевые медики спасли пораженных украинских военных.

При контакте хлорпикрин вызывает сильнейшее воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей. Работает как слезоточивый газ. Он быстро лишает человека боеспособности, а в большой концентрации может привести к смерти.

Это вещество использовали во время Первой и Второй мировых войн, а также СССР – в Афганистане. В настоящее время ее запрещено использовать в военных целях согласно Конвенции о запрещении химического оружия.

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Дата публикации
Просмотры
402
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