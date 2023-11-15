Росіяни використовують проти ЗСУ хімзброю на двох гарячих напрямках фронту - DeepState   

Найімовірніше, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах у них чимало, припускають аналітики.

Росіяни використовують хімічну зброю на Сватівському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

За їхніми припущення, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах у них чимало. Аналітики зазначають, що цю речовину росіяни неодноразово використовують проти українських військових.

"На Сватівському відтинку тривають зіткнення біля Лиману Першого, Синьківки та Першотравневого. У місцях основних ударів кацапи мають значну перевагу в живій силі, за рахунок цього щоденно ворог може просуватися до 1-2 позиції. На Бахмутському - ворог продовжує активно діяти біля Ягідного та Кліщіївки. Бої тривають", - йдеться у повідомленні.

Що таке хлорпікрин

Раніше окупанти застосовувалий хлорпікрин проти ЗСУ під Херсоном. Тоді бойові медики врятували уражених українських військових.

При контакті хлорпікрин викликає сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів. Працює як сльозогінний газ. Він швидко позбавляє людину боєздатності, а у великій концентрації може призвести до смерті.

Цю речовину використовували під час Першої та Другої світових воєн, а також військами СРСР - в Афганістані. Наразі її заборонено використовувати у військових цілях згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї.

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