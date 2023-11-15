СБУ поймала доцента-корректировщика ударов по Харькову: фото и скрины переписки

В частности, злоумышленник фиксировал последствия ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковской области.

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Харькове агента Главного управления Генштаба ВС России (известного как ГРУ). Мужчина корректировал ракетно-артиллерийские удары врага по военной и критической инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Украинские контрразведчики задержали 49-летнего доцента одного из университетов Харькова, которого военная разведка РФ дистанционно завербовала после начала полномасштабной войны против Украины.

Что наделал российский агент в Харькове

В главные задачи злоумышленника входили фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины. Это предприятие много раз подвергалось обстрелам со стороны оккупантов.

Российский агент также отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, включая боеприпасы и амуницию украинских войск.

Еще одной задачей злоумышленника было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали вражеского агента в его собственном доме в Харькове.

СБУ задержала в Харькове российского агента / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

По материалам следствия, доцент передавал разведданные в ГРУ России через мессенджер в виде текстовых сообщений и меток на электронных картах.

В помещении задержанного провели обыски и изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в государственной измене. Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала в Харькове российского агента / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

СБУ задержала в Харькове российского агента / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

СБУ задержала в Харькове российского агента / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

Напомним, ранее контрразведка СБУ разоблачила и задержала двух российских агентов, собиравших разведданные о дислокации ВСУ и последствиях воздушных вражеских атак в Киеве и Черкассах.

Читайте также: