СБУ поймала доцента-корректировщика ударов по Харькову: фото и скрины переписки

В частности, злоумышленник фиксировал последствия ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковской области.
Контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Харькове агента Главного управления Генштаба ВС России (известного как ГРУ). Мужчина корректировал ракетно-артиллерийские удары врага по военной и критической инфраструктуре Харькова.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Украинские контрразведчики задержали 49-летнего доцента одного из университетов Харькова, которого военная разведка РФ дистанционно завербовала после начала полномасштабной войны против Украины.
Что наделал российский агент в Харькове
В главные задачи злоумышленника входили фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины. Это предприятие много раз подвергалось обстрелам со стороны оккупантов.
Российский агент также отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, включая боеприпасы и амуницию украинских войск.
Еще одной задачей злоумышленника было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.
Сотрудники СБУ разоблачили и задержали вражеского агента в его собственном доме в Харькове.
По материалам следствия, доцент передавал разведданные в ГРУ России через мессенджер в виде текстовых сообщений и меток на электронных картах.
В помещении задержанного провели обыски и изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с врагом.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в государственной измене. Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее контрразведка СБУ разоблачила и задержала двух российских агентов, собиравших разведданные о дислокации ВСУ и последствиях воздушных вражеских атак в Киеве и Черкассах.
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