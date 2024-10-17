18 жовтня — яке церковне свято, чому подружжю не можна сваритися

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола і євангеліста Луки. Лука, ймовірно, походив з язичницької родини, що підтверджується його освіченістю і знанням медицини. Він був лікарем за професією.

Лука супроводжував святого Павла під час його місіонерських подорожей. Він був не лише лікарем, але й вірним учнем, який допомагав Павлу у служінні. Він написав своє Євангеліє для язичників, прагнучи донести до них вістку про Ісуса Христа. Його текст відрізняється акцентом на милосердя, любов до ближнього та соціальну справедливість. У книзі "Книга Діянь Апостолів" Лука описує розвиток ранньої церкви і діяльність апостолів після вознесіння Христа, підкреслюючи дію Святого Духа.

За різними джерелами, Лука помер мученицькою смертю в Греції.

Прикмети 18 жовтня

Народні прикмети 18 жовтня / Фото: Unsplash

Вранці сніжить до теплої зими.

Небо захмарене — чекайте на сильні дощі.

Птахи сидять на деревах — скоро прийде справжня непогода.

Що завтра не можна робити

Цього дня подружжю забороняється сваритися, інакше сварка затягнеться на весь рік і може навіть призвести до завершення стосунків. Також не можна піднімати предмети з землі, разом з ними ви візьмете на себе чужі біди.

Що можна робити завтра

Раніше наші предки молилися цього дня про захист будинку від пожежі. Також святого можна попросити про щастя в родині, добробут і достаток. Було прийнято ходити на риболовлю, але всю рибу продавали, а на ці гроші купували свічки, які ставили в храмі.

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