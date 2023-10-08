9 жовтня — яке церковне свято, чому не можна згадувати минуле

Завтра, 9 жовтня, в православному календарі день пам’яті апостола Якова. Він є одним із дванадцяти учнів Ісуса Христа, який шанується як святий у християнстві. Він був сином Зеведея та Саломії, народився в Галілеї і був рибалкою разом із батьком та братом Іоанном. Ісус назвав його та Івана Боанергесами, що означає "сини грому", за їхній рвучкий характер.

Яків був одним із найближчих учнів Ісуса, який був присутній при воскресінні дочки Яїра, Преображенні Господньому та Гефсиманській боротьбі. Він також був виконаний Святим Духом у день П'ятидесятниці і брав участь у влаштуванні перших християнських громад. Яків став першим апостолом, який постраждав за віру в Христа. Його убили мечем за наказом царя Ірода Агріппи 44 року в Єрусалимі. Його смерть описана в Діях апостолів.

За легендою, тіло апостола Якова було перенесено його учнями до Іспанії, де проповідував Євангеліє. Його мощі були поховані у місті Сантьяго-де-Компостела, яке стало одним із головних місць паломництва християн. Катедрала Святого Якова у цьому місті є його головною святинею.

Церковне свято 9 жовтня — день пам'яті преподобного Андроніка і дружини його Афанасії

Преподобний Андронік і дружина його Афанасія жили в Антіохії в V столітті. Святий Андронік був ремісником. Свій заробіток він ділив на три частини, одну частину віддавав у церкву, другу — бідним, а третю залишав для своєї родини.

Коли Господь взяв у Андроніка і Афанасії сина і дочку, благочестиві подружжя вирішили повністю присвятити себе служінню Богу, допомагаючи бідним і хворим. Незабаром святі подружжя відправилися в Александрію, і Андронік поступив у скит, а Афанасія — у жіночий Тавеннисиотський монастир. Через 12 років сподвижницького життя преподобний Андронік пішов у Єрусалим на поклоніння святим місцям. Йому зустрівся попутчик — інок Афанасій. Це була Афанасія, яка, передбачаючи небезпеки подорожі, переодяглася чоловіком.

Вони не впізнали один одного, бо довгі подвиги змінили їх обличчя. Повернувшись з Єрусалима, обидва інока поселилися в одній келії і багато років підвизалися в тиші. Після кончини преподобної Афанасії залишилась записка, розкриваюча її таємницю. Незабаром преставився і преподобний Андронік.

Прикмети 9 жовтня

Народні прикмети 9 жовтня / Фото: Pexels

Випав сніг — весь рік пройде вдало.

Багато гавкає лисиця — чекайте на зміну погоди.

Мороз, але кріт викидає свіжу землю — йде потепління.

Що завтра не можна робити

В народі вірили, що цього дня в жодному разі не можна згадувати минуле, а краще думати про майбутнє. Якщо жаліти про щось, що сталося колись, то з людиною точно станеться погане. Також цей день вважався несприятливим, адже існувала висока можливість отримати травму. Тому намагалися відмовитися від тяжкої фізичної праці.

Що можна робити завтра

Від Якова починали займатися заготівлею дров. Вважалося, що саме в цей період вони будуть горіти краще, адже з них вже вийшли всі соки. Також готували кашу з пшениці, яку обов'язково мололи цього дня. До каші додавали шматок сала, а потім пригощали нею всіх охочих.

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