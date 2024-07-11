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Аджика по-українськи з кабачків та помідорів : скільки не приготуй, завжди мало

Час приготування
1 год. 25 хв.
Харчова цінність на 100 г
39 ккал
Дата публікації
Перегляди
606
Час на прочитання
1 хв
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Аджика по-українськи з кабачків та помідорів : скільки не приготуй, завжди мало

Аджика з кабачків та помідорів

Рецепт дуже смачної аджики з кабачків та томатів

Приготована аджика з кабачків зазвичай до зими не доживає її з'їдають дуже швидко. Пропонуємо рецепт цієї смачної заготівлі.

 Рецепт аджики з кабачків та помідорів

Інгредієнти:

  • Кабачок, - 3 кг.
  • Морква - 500 г.
  • Солодкий перець - 500 г
  • Часник - 5 головок.
  • Помідори - 1,5 кг.
  • Сіль - 2,5 ст. л 
  • Цукор - 100 г
  • Молотий перець чилі - 2 ст.л
  • Олія рафінована - 200 г.
  • Оцет (9%). - 100 мл.

Приготування аджики з кабачків та помідорів:

  • Всі овочі промити, пропустити через м'ясорубку (крім часнику). Перетирати блендером не рекомендується — виходить каша, а не "кусочки". 
  • Додайте сіль, цукор, перець, олію та проваріть 35-40 хв.
  • Додайте роздавлений (подрібнений) часник і поваріть ще 5 хв.
  • Додайте оцет, поваріть пару хвилин і розкладіть по банках. Закрийте та накрийте ковдрою до повного охолодження.

Для тих, хто любить гостру аджику, покладіть не 5, а 6 головок часнику і майже 2,5 ложки меленого перцю чилі.

Їсти аджику можна вже через 2 тижні, але насичений смак отримаєте через місяць.

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