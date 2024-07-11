Аджика по-українськи з кабачків та помідорів : скільки не приготуй, завжди мало

Рецепт дуже смачної аджики з кабачків та томатів
Приготована аджика з кабачків зазвичай до зими не доживає її з'їдають дуже швидко. Пропонуємо рецепт цієї смачної заготівлі.
Рецепт аджики з кабачків та помідорів
Інгредієнти:
- Кабачок, - 3 кг.
- Морква - 500 г.
- Солодкий перець - 500 г
- Часник - 5 головок.
- Помідори - 1,5 кг.
- Сіль - 2,5 ст. л
- Цукор - 100 г
- Молотий перець чилі - 2 ст.л
- Олія рафінована - 200 г.
- Оцет (9%). - 100 мл.
Приготування аджики з кабачків та помідорів:
- Всі овочі промити, пропустити через м'ясорубку (крім часнику). Перетирати блендером не рекомендується — виходить каша, а не "кусочки".
- Додайте сіль, цукор, перець, олію та проваріть 35-40 хв.
- Додайте роздавлений (подрібнений) часник і поваріть ще 5 хв.
- Додайте оцет, поваріть пару хвилин і розкладіть по банках. Закрийте та накрийте ковдрою до повного охолодження.
Для тих, хто любить гостру аджику, покладіть не 5, а 6 головок часнику і майже 2,5 ложки меленого перцю чилі.
Їсти аджику можна вже через 2 тижні, але насичений смак отримаєте через місяць.
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