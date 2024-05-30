Червень на городі: підживлення капусти від садіння у відкритий ґрунт до качанів

Чим підживити капусту для гарного врожаю — після садіння у відкритий ґрунт, чим підгодувати в червні, липні, серпні

Для гарних, великих капустин, рослину потрібно підживлювати ще на етапі вирощування розсади, після садіння на постійне місце на грядці або в теплиці, навіть якщо ґрунт родючий. Розповідаємо, чим та коли підживити культуру.

Підживлення капусти після садіння капусти на постійне місце

У цей час необхідно внести органічні речовини. Чудово для підживлення підійде настій коров’яку -- розчиніть його у воді, у співвідношенні 1 до 10. Розраховуйте, щоб на один кущ капусти виливати півлітра розчину.

Друге підживлення капусти

Повторити підживлення також органікою необхідно через 10 днів після першого. Можна скористатися розчином коров'яку, ще краще буде застосувати курячий послід та сечовину. Щоб приготувати підживлення, розчиніть у відрі води 500 мл курячого посліду та 10 г сечовини. На один кущ капусти потрібно витратити літр добрива.

Чим підгодувати капусту на початку липня

В цей час капусті потрібні мінеральні добрива, а саме суперфосфатка. Розчиніть у 5 літрах води пару столових ложок суперфосфату і полийте цим розчином капусту.

Підживлення капусти у серпні

У серпні підгодуйте капусту фосфором та калієм -- розчиніть у відрі води столову ложку нітроамофоски, внесіть під кожен кущ внесіть літр готового добрива.

Чим підгодувати капусту для формування зав’язі

Для початку розберемося, коли зав'язується капуста. В першу чергу, це залежить від сорту -- ранні сорти капусти формують качани в липні, пізні — в другій половині літа та на початку осені. Якщо точніше -- капуста зав'язується через два місяці після посіву. Для кращого формування качанів капусту можна удобрювати протягом вегетаційного періоду органічними добривами

Чим підгодувати капусту для великих качанів

Щоб підживити капусту:

У відрі води розчиніть півлітра свіжого гною, 40 г попелу та залиште на пару днів настоюватися. Перед внесенням добрива, спочатку пролийте грядки звичайною водою, потім під кожен кущ внесіть півлітра готового добрива. Полийте цим добривом у червні, а у липні таке підживлення необхідно повторити.

У відрі води розчиніть 100 г дріжджів, 500 мл будь-якого варення, і залиште на деякий час у теплому місці. Склянку готового засобу розчиніть у відрі води та поливайте розчином в розрахунку один літр під кущ.

У літрі гарячої води розчиніть пару грам борної кислоти. Засіб розпорошіть на капусту в суху та безвітряну погоду.

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