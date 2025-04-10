Чому на Великдень п’ють саме кагор — і як обрати справжнє церковне вино

Чому на Великдень п’ють саме кагор. / © pixabay.com

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На Великдень, після урочистої служби, українські родини збираються за святковим столом. Серед традиційних страв — паска, крашанки, м’ясо, сир, а ще — келих червоного вина. Але не будь-якого, а саме кагору. У християнській традиції цей напій має особливе значення.

Про це пише видання “Махала”.

Чому саме кагор?

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Кагор вважається вином, яке символізує кров Ісуса Христа. Його насичений темно-червоний колір недарма асоціюється з жертовністю та любов’ю Христа до людства. Саме тому це єдине вино, яке церква визнає та використовує у своїх обрядах — від літургії до освячення на великі свята, зокрема Великдень.

Історія походження церковного вина

Чому на Великдень п’ють саме кагор. / © Фото з відкритих джерел

Назва “кагор” походить від французького міста Каор (Cahors), що на південному заході Франції. Саме звідти походять так звані “чорні вина” — надзвичайно насичені, глибокі за кольором і смаком. У XIV столітті, коли папою став француз Іоан XXII, вино з його рідного регіону почали використовувати в богослужіннях. З того часу кагор закріпився як “церковне” вино.

Яким має бути справжній кагор?

Добрий кагор — це густе, майже непрозоре червоне вино з виразними ароматами чорних ягід, джему, шоколаду. Смак — насичений, із легкою гіркуватістю в післясмаку. П’ють його повільно, маленькими ковтками, не розбавляючи.

Кагор — єдине вино, яке можна освячувати в церкві. Тому він займає почесне місце на великодньому столі — поряд із паскою та писанками.

Як не натрапити на підробку

Через свою популярність кагор часто фальсифікують. Є кілька простих способів розпізнати якісне вино:

Розведення водою. Якщо додати воду у співвідношенні 1:2 і дати настоятись, справжній кагор не змінить кольору і не матиме сторонніх запахів чи кислинки.

Етикетка. Справжній кагор виготовляють із винограду сорту Каберне Совіньйон або подібних червоних сортів. Якщо на контретикетці вказано лише “виноматеріали”, перед вами, швидше за все, винний напій, а не справжнє вино.

Колір і густина. Кагор має бути щільним, темним, з фіолетовим відтінком, а не світлим чи прозорим.

Кагор — це більше, ніж просто вино. Це символ віри, пам’яті та духовної глибини свята. Обираючи цей напій на Великдень, ми не просто дотримуємося традиції — ми вшановуємо її зміст.

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