Чому страви в ресторанах смачніші домашніх: ви будете здивовані

Багато хто помічає, що їжа, приготовлена вдома, навіть за рецептами відомих кухарів, не така смачна, як ресторанні страви. Чому так відбувається?

Тут можна назвати чимало різних факторів. Звичайно важливу роль відіграє загальна атмосфера закладу, але вона не завжди є основною причиною.

Насамперед, слід врахувати, що в ресторанах зазвичай використовують ті продукти, які ми рідко купуємо додому. Це можуть бути як певні сорти риби, екзотичні приправи, так і соковиті шматки м'яса. Це, за словами кулінарів, надає велику перевагу і значно покращує смакові якості страв.

На смак неабияк впливає ретельне відбирання продуктів. Якщо, наприклад, ми купуємо помідори, які можна знайти в найближчому магазині, то ресторани вибирають певні сорти, які часто мають яскравіший смак і краще підходять для тої чи іншої страви.

Наприклад, взимку дуже важко знайти соковиті помідори, але ресторани використовують найкращі сорти, а тому на виході отримуємо смачнішу їжу.

Також, слід зазначити, що люди зазвичай кладуть 1-3 приправи, до яких давно звикли, а в ресторанах шеф-кухарі постійно шукають нові цікаві поєднання, використовують класичні, але з великою кількістю приправ.

Не менш важливу роль відіграє й техніка приготування. Наприклад, готуючи вдома гуляш, люди найчастіше просто кладуть в каструлю всі інгредієнти, нагрівають і починають тушкувати. В ресторані ж продукти спочатку злегка підсмажать для отримання апетитної скоринки, а вже потім готують далі. Тоді страва має більш насичений смак.

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