День ангела 10 лютого: кого та як вітати з іменинами

10 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 10 лютого

10 лютого 2025 року привітайте з іменинами Антона, Аркадія, Василя, Геннадія, Григорія, Івана, Ганну, Валентину, Галину.

Антон — латинське походження, означає "вступати в бій". В дитинстві вольовий і хоробрий. В дорослому віці стає старанним і відповідальним.

Аркадій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "житель Аркадії". В дитинстві талановитий, художньо обдарований. В дорослому віці стає розумним, справедливим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "цар". В дитинстві ініціативний, працелюбний. В дорослому віці стає відкритим, безкорисливим другом.

Геннадій — давньогрецьке походження, означає "шляхетного походження". В дитинстві не любить привертати до себе увагу. В дорослому віці стає охайним, любить похвалу.

Григорій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "пильний". В дитинстві рішучий і активний. В дорослому віці стає непосидючим, прагне пізнати щось нове.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві дещо запальний, але добродушний. В дорослому віці стає працелюбним, неквапливим.

Ганна — давньоєврейське походження, означає "прихильна". В дитинстві працьовита, добродушна. В дорослому віці стає благородною, цілеспрямованою.

Валентина — латинське ім'я, перекладається як "життєздатна". В дитинстві проста і доброзичлива. В дорослому віці стає турботливою, приємною у спілкуванні.

Галина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "безтурботна". В дитинстві наполеглива, має твердий характер. В дорослому віці стає непримиренною, вимогливою до себе.

День ангела 10 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 10 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе світлими шляхами, оберігає від негараздів і дарує гармонію в душі. Бажаю добробуту, радості та щасливих миттєвостей, які зроблять твоє життя ще яскравішим!

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Сьогодні особливий день – День твого Ангела! Нехай його крило завжди вкриває тебе від труднощів, а серце наповнюється любов’ю, теплом і миром. Хай твоє життя буде сповнене світла, добрих людей і прекрасних подій!

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З Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, підтримуючи тебе в усіх починаннях, а доля дарує тобі радість, здоров’я та добробут. Нехай у твоєму житті буде більше світлих днів, щирих посмішок і здійснених мрій!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій духовний покровитель завжди оберігав тебе від усього лихого, спрямовував на правильний шлях і наповнював твоє серце вірою та спокоєм. Нехай у твоєму житті буде багато тепла, радості та благодаті!

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З Днем Ангела! Нехай твій охоронець завжди стоїть на сторожі твоєї душі, захищає від негараздів і допомагає у здійсненні всіх добрих задумів. Бажаю тобі світла в серці, гармонії в житті та невичерпного натхнення!

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