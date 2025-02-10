Російські дрони атакували Полтавську область: що відомо

Вночі проти 10 лютого російські військові атакували безпілотниками Полтавську область. ППО відпрацювала по ворожих цілях, але сталося падіння уламків БпЛА.

Про це повідомили в пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

"Унаслідок падіння уламків безпілотника у Полтавській громаді в дачний кооператив відбулося займанняя автомобільного кунгу. Пожежу ліквідовано. Також, попередньо, пошкоджено 30 дачних ділянок", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої влади, минулося без жертв. Окрім того, влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано.