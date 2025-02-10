Втрати Росії станом на 10 лютого: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 8 лютого ЗСУ знищили 850 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: