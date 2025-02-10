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Втрати Росії станом на 10 лютого: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 10 лютого: Генштаб оновив дані

Станом на 10 лютого 2025-го знищено понад 850 тис. російських солдатів. / Фото: Associated Press

Окупанти активно втрачають техніку.

Станом на ранок 8 лютого ЗСУ знищили 850 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 850 490 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10001 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20813 (+16) од,
  • артилерійських систем – 22879 (+35) од,
  • РСЗВ – 1273 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1059 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24623 (+137),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36638 (+109) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3740 (+1).

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