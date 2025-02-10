Потери России на 10 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 8 февраля ВСУ уничтожили 850 490 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 850 490 (+1170) человек,

танков ‒ 10001 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20813 (+16) ед,

артиллерийских систем – 22879 (+35) ед,

РСЗО – 1273 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1059 (+3) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24623 (+137),

крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 36638 (+109) ед,

специальная техника – 3740 (+1).

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, сколько россиян пленили за время Курской операции. Также известно, что за 6 месяцев боевых действий на территории РФ Москва потеряла 19 тысяч солдат убитыми.

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