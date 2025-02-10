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Потери России на 10 февраля: Генштаб обновил данные

Потери России на 10 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на 10 февраля 2025 уничтожено более 850 тыс. русских солдат. / Фото: Associated Press

оккупанты активно теряют технику.

По состоянию на утро 8 февраля ВСУ уничтожили 850 490 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 850 490 (+1170) человек,
  • танков ‒ 10001 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20813 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 22879 (+35) ед,
  • РСЗО – 1273 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1059 (+3) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 24623 (+137),
  • крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 36638 (+109) ед,
  • специальная техника – 3740 (+1).

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, сколько россиян пленили за время Курской операции. Также известно, что за 6 месяцев боевых действий на территории РФ Москва потеряла 19 тысяч солдат убитыми.

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