Потери России на 10 февраля: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику.
По состоянию на утро 8 февраля ВСУ уничтожили 850 490 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1170 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 850 490 (+1170) человек,
- танков ‒ 10001 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20813 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 22879 (+35) ед,
- РСЗО – 1273 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1059 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 24623 (+137),
- крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 36638 (+109) ед,
- специальная техника – 3740 (+1).
Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, сколько россиян пленили за время Курской операции. Также известно, что за 6 месяцев боевых действий на территории РФ Москва потеряла 19 тысяч солдат убитыми.