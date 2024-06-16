День ангела 16 червня: кого та як вітати з іменинами

16 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 16 червня
16 червня 2024 року привітайте з іменинами Костянтина, Михайла, Мойсея, Петра.
Костянтин — з латинської мови означає "постійний". В дитинстві часто перебуває у стані тривоги. В дорослому віці стає сумлінним та відповідальним працівником.
Михайло — давньоєврейське ім'я, яке перекладається "подібний до Бога". В дитинстві товариський та доброзичливий. В дорослому віці стає наполегливим, ніколи не глузує з інших.
Мойсей — давньоєврейські корені, тлумачиться як "дитя". В дитинстві чесний та прямолінійний. В дорослому віці стає рішучим, вміє тримати свої почуття під контролем.
Петро — давньогрецьке ім'я, означає "скеля". В дитинстві сильний. В дорослому віці стає дещо авторитарним, жадає захоплення від жінок і досить часто його отримує.
День ангела 16 червня — душевні привітання в прозі і віршах
Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
В день твого ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
Читайте також: