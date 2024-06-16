День ангела 16 червня: кого та як вітати з іменинами

16 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 16 червня

16 червня 2024 року привітайте з іменинами Костянтина, Михайла, Мойсея, Петра.

Костянтин — з латинської мови означає "постійний". В дитинстві часто перебуває у стані тривоги. В дорослому віці стає сумлінним та відповідальним працівником.

Михайло — давньоєврейське ім'я, яке перекладається "подібний до Бога". В дитинстві товариський та доброзичливий. В дорослому віці стає наполегливим, ніколи не глузує з інших.

Мойсей — давньоєврейські корені, тлумачиться як "дитя". В дитинстві чесний та прямолінійний. В дорослому віці стає рішучим, вміє тримати свої почуття під контролем.

Петро — давньогрецьке ім'я, означає "скеля". В дитинстві сильний. В дорослому віці стає дещо авторитарним, жадає захоплення від жінок і досить часто його отримує.

День ангела 16 червня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 16 червня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела ! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

В день твого ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

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