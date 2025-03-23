День ангела 23 березня: кого та як вітати з іменинами

23 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 березня

23 березня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Іллю, Георгія, Макара, Олексія, Сергія, Анастасію, Варвару, Лідію.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві врівноважений, добросердечний. В дорослому віці часто стає мізантропом, добродушним.

Ілля — давньоєврейське ім'я, перекладається як "мій Бог Яхве". В дитинстві м'який, комунікабельний. В дорослому віці стає амбітним, прагматичним, вимогливим до себе.

Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "землероб". В дитинстві мрійливий, честолюбний. В дорослому віці стає жартівником, дуже веселим, душею компанії.

Макар — давньогрецьке походження, означає "блаженний". В дитинстві чесний, добрий. В дорослому віці стає справедливим, щирим, витривалим.

Олексій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "помічник". В дитинстві ініціативний, працьовитий. В дорослому віці стає інтровертом, живе в своєму світі.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як "знатний". В дитинстві невпевнений в собі, замкнутий. В дорослому віці стає комунікабельним, діє по справедливості.

Анастасія — давньогрецьке походження, означає "безсмертна". В дитинстві романтична, мрійлива. В дорослому віці стає сентиментальною, емоційною натурою.

Варвара — латинське ім'я, перекладається як "чужоземка". В дитинстві тверда і незалежна. В дорослому віці стає непохитною, серйозною, працелюбною.

Лідія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "жителька Лідії". В дитинстві чуйна, але не вміє прощати образи. В дорослому віці стає впертою, вміє знаходити вихід з будь-якої ситуації.

День ангела 23 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з твоїм Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі лише радість і світло, а твій Ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів. Бажаю здоров’я, удачі та гармонії в серці!

***

Вітаю тебе з чудовим святом! Нехай Ангел, що охороняє твою душу, завжди веде тебе по життю вірною стежкою, а твоя душа розцвітає від щастя і любові. Бажаю, щоб цей день приніс тобі тільки найкраще!

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій Ангел завжди буде поруч і захищає тебе від усіх негараздів, даруючи тобі тепло і світло в серці. Бажаю тобі здоров’я, удачі і гармонії на кожному кроці!

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В цей особливий день хочу побажати тобі, щоб твоєму життю завжди супроводжували радість і спокій. Нехай твій Ангел-охоронець дарує тобі мудрість і силу, а любов і добробут ніколи не покидають твого дому.

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Вітаю тебе з твоїм святом! Нехай цей День Ангела наповнить твоє серце теплом і світлом, а твої життєві шляхи будуть наповнені лише добром і удачею. Бажаю здоров’я, щастя і гармонії в кожному дні!

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