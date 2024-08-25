День ангела 25 серпня: кого та як вітати з іменинами

25 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 25 серпня

25 серпня 2024 року привітайте з іменинами Володимира, Івана, Мойсея.

Володимир — має старонімецькі корені, означає "велика сила". В дитинстві активний хлопчик, який всім подобається. В дорослому віці стає допитливим, має широкі погляди.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві дуже сильно залежить від зовнішньої оцінки. В дорослому віці добродушний, неквапливий.

Мойсей — давньоєврейське походження, тлумачиться як "врятований з води". В дитинстві має яскрві лідерські якості. В дорослому віці стає працьовитим, настирним, справжнім кар'єристом.

День ангела 25 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює життя радістю, спокоєм і благополуччям. Бажаю, щоб твоє серце завжди було відкритим до добра, а дорога, якою ти йдеш, була освітлена любов'ю і щастям.

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У цей світлий День ангела бажаю тобі миру, здоров'я, сили та натхнення! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи тебе від життєвих буревіїв і допомагаючи здійснювати всі найзаповітніші мрії. Живи в гармонії з собою та навколишнім світом!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі спокій у душі, радість у серці та впевненість у завтрашньому дні. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримуючи тебе в кожному починанні та надаючи сил долати всі труднощі на твоєму шляху.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель оберігав тебе від усіх бід і негараздів, дарував мудрість і силу духу. Нехай кожен день приносить нові можливості для розвитку, і щоб усі твої починання були успішними!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, допомагаючи тобі знаходити правильні рішення у складних ситуаціях, даруючи радість і благополуччя. Бажаю тобі щасливого і гармонійного життя, сповненого світла та любові!

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