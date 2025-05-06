День ангела 6 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 6 травня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 6 травня

6 травня 2025 року привітайте з іменинами Дениса, Варвару.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві товариський, красномовний, безпосередній. В дорослому віці стає енергійним, активним, але може часто кидати розпочаті справи.

Варвара — латинське ім’я, перекладається як “чужоземка”. В дитинстві незалежна, має досить твердий характер. В дорослому віці стає працелюбною, недовірливою, відрізняється вродженою повільністю.

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День ангела 6 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій і надію, а серце наповнюється теплом та радістю. Бажаю добробуту, здоров’я та великих щасливих моментів у житті!

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Сердечно вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі сили для подолання труднощів і підтримку в моменти сумнівів. Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом, добром і гармонією.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде твоїм надійним супутником у кожному кроці життя. Бажаю здоров’я, удачі, мудрості в кожному рішенні та любові, яка оточує тебе в кожному дні.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе і дарує в серце спокій і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю багато яскравих моментів, удачі на шляху та добробуту в кожному аспекті життя.

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З чудовим святом! Нехай твій ангел завжди буде твоїм надійним другом і захисником, допомагаючи тобі долати труднощі і вести до щастя. Бажаю, щоб твоє серце було спокійним, а життя — сповнене благословень!