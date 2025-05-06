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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

День ангела 6 травня: кого та як вітати з іменинами

6 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 6 травня, день ангела

Який сьогодні, 6 травня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 6 травня

6 травня 2025 року привітайте з іменинами Дениса, Варвару.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві товариський, красномовний, безпосередній. В дорослому віці стає енергійним, активним, але може часто кидати розпочаті справи.

Варвара — латинське ім’я, перекладається як “чужоземка”. В дитинстві незалежна, має досить твердий характер. В дорослому віці стає працелюбною, недовірливою, відрізняється вродженою повільністю.

День ангела 6 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 6 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій і надію, а серце наповнюється теплом та радістю. Бажаю добробуту, здоров’я та великих щасливих моментів у житті!

***

Сердечно вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі сили для подолання труднощів і підтримку в моменти сумнівів. Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом, добром і гармонією.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде твоїм надійним супутником у кожному кроці життя. Бажаю здоров’я, удачі, мудрості в кожному рішенні та любові, яка оточує тебе в кожному дні.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе і дарує в серце спокій і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю багато яскравих моментів, удачі на шляху та добробуту в кожному аспекті життя.

***

З чудовим святом! Нехай твій ангел завжди буде твоїм надійним другом і захисником, допомагаючи тобі долати труднощі і вести до щастя. Бажаю, щоб твоє серце було спокійним, а життя — сповнене благословень!

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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