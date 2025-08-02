Смажені кабачки проста та корисна страва, яку можна легко приготувати / © Credits

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Чимало господинь мають проблему під час смаження кабачків — олія бризкає на всі боки. А це не лише забруднює усю кухню, а й може бути небезпечно — можна отримати опік.

Як посмажити кабачки без бризок олії

Для початку потрібно підготувати кабачки — помити, нарізати їх на кружальця, просушити та обваляти у паніровці з борошна, солі та спецій.

А потім запаніровані кабачки треба занурити у мисочку з водою і лише потім викласти на розігріту пательню та обсмажити до золотавості з обох боків.

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Зазначимо, шеф-кухарі пропагують смаження кабачків без борошна, посилаючись на практичні переваги. Цей метод позбавляє від необхідності міняти олію між партіями кабачків, що спрощує процес приготування.

Відомо, що під час приготування борошно підрум’янюється, що призводить до утворення небажаного чорного нальоту на сковороді.

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